کراچی میں پولیس وردی میں ملبوس ملزمان شہری سے نئی موٹرسائیکل چھین کر فرار

شہری وقار نے تھانے میں درخواست جمع کراتے ہوئے فوٹیج فراہم کردی، اعلیٰ افسران سے بائیک برآمدگی کا مطالبہ

منور خان July 09, 2026
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کراچی کے علاقے گلشن غازی میں پولیس وردی میں ملبوس ملزمان شہری سے نئی موٹرسائیکل چھین کر فرار ہوگئے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق یہ واقعہ بلدیہ ٹاؤن کے علاقے گلشن غازی میں پیش آیا جہاں شہری وقار احمد سے موٹر سائیکل سوار 2 پولیس اہلکار نئی 125 بائیک لے کر چلے گئے۔

شہری نے موٹر سائیکل زبردستی لیجانے کے واقعے کے حوالے سے درخواست اتحاد ٹاؤن تھانے میں جمع کرا دی، جس میں مؤقف اختیار کیا کہ موٹر سائیکل سوار دونوں اہلکار وردی میں اور مسلح تھے، جنہوں نے  نے کہا کہ مدینہ کالونی تھانے آجاؤ وہاں بات ہوگی۔

شہری کے مطابق جس علاقے سے پولیس اہلکار موٹر سائیکل لیکر گئے وہ اتحاد ٹاؤن تھانے کی حدود ہے تاہم جب جب مدینہ کالونی تھانے گیا تو بتایا گیا کہ ان کے تھانے میں ایسے کوئی اہلکار موجود نہیں ہیں۔

درخواست گزار وقار احمد کے مطابق وہ گلشن غازی بلاک 1 میں واٹرفلٹر چلارہا ہے اور جمعرات کی دوپہر اپنے ملازم مزمل کو مدرسے سے بچوں کو لانے کے لیے موٹر سائیکل دی تھی۔ملازم جب واپس آیا تو دکان کے سامنے سے دو پولیس اہلکار اس سے موٹر سائیکل لیکر چلے گئے۔

وقار احمد کے مطابق اہلکاروں نے پولیس کیپ جبکہ چہرے چھپانے کیلیے ماسک لگایا ہوا تھا۔ شہری نے بتایا کہ اتحاد ٹاؤن تھانے پہنچنے کے بعد مجھے انتظار کروا کر کہا گیا کہ ایس ایچ او آنے کے بعد مقدمہ درج کیا جائے گا۔

شہری نے موٹرسائیکل لے جانے کی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی پولیس کو فراہم کردی۔ جس میں دونوں پولیس اہلکار ملازم سے موٹر سائیکل لینے کے بعد الگ الگ جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔

درخواست گزار نے اعلیٰ افسران سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کو فوری گرفتار کر کے میری نئی ہنڈا 125 موٹر سائیکل برآمد کرائی جائے۔
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