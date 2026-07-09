کراچی؛ ایس آئی یو پولیس کی کارروائی، بھتہ خوری میں ملوث ملزم گرفتار

ایس آئی یو پولیس نے خفیہ ذرائع سے ملنے والی اطلاع پر آرام باغ تھانے کی حدود میں کامیاب چھاپہ مار کارروائی کی، ترجمان

منور خان July 10, 2026
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فوٹو: پولیس

اسپیشل انویسٹی گیشن یونٹ (ایس آئی یو) پولیس نے بھتہ خوری میں ملوث ملزم کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کرلیا۔

پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ گرفتار ملزم نے سولجر بازار گارڈن ایسٹ میں رہائش پذیر کپڑے کے تاجر سے 50 لاکھ روپے بھتہ مانگا تھا اور نہ دینے پر جان سے مارنے سمیت سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تھیں۔

انہوں نے بتایا کہ ایس آئی یو پولیس نے خفیہ ذرائع سے ملنے والی اطلاع پر آرام باغ تھانے کی حدود میں کامیاب چھاپہ مار کارروائی کے دوران  مطلوب بھتہ خور کو گرفتار کرلیا جس کی شناخت عبدالرشید عرف راشی کے نام سے ہوئی، جس کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔

ترجمان کے مطابق ایس آئی یو کو انتہائی مطلوب ملزم راشی سولجر بازار تھانے میں بھتہ مانگنے کے حوالے سے زیر تفتیش درج مقدمے میں ملوث تھا جس نے رواں ماہ 3 جولائی کو اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ کپڑے کے تاجر سے 50 لاکھ روپے بھتہ مانگا تھا اور نہ دینے پر جان سے مارنے سمیت دیگر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تھیں۔

ان کا کہنا تھا کہ ایس آئی یو پولیس نے گرفتار بھتہ خور کے خلاف غیر قانونی اسلحہ برآمدگی کا مقدمہ درج کرلیا ہے اور اس حوالے سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔
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