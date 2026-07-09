فوجی کشیدگی کے باوجود جوہری پروگرام سے متعلق تکنیکی سطح کے مذاکرات جاری ہیں، امریکی حکام

امریکا اب بھی سفارتی حل کے لیے پرعزم ہے، امریکی حکام

ویب ڈیسک July 09, 2026
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امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ حالیہ فوجی کشیدگی کے باوجود امریکا اور ایران کے درمیان جوہری پروگرام سے متعلق تکنیکی سطح کے مذاکرات جاری ہیں امریکا اب بھی سفارتی حل کے لیے پرعزم ہے۔

غیرملکی میڈیا کے مطابق ایک امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکا ایران کے ساتھ تنازع کے پرامن حل کا خواہاں ہے، تاہم اس کا مؤقف بدستور واضح ہے کہ ایران کو کسی بھی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

امریکی حکام کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے رواں ہفتے ایران پر حملوں کا نیا سلسلہ شروع کیا گیا اور ایران نے بھی جوابی کارروائی میں کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جس کے باعث خطے میں کشیدگی ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی۔

اس سے قبل صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتا، ایران کے ساتھ جنگ بندی بھی ختم ہوگئی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایرانیوں کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے تو وہ استعمال کرتے۔

 
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