ایبٹ آباد میں خوفناک ٹریفک حادثہ، 14 بچوں سمیت 20 افراد زخمی

ریسکیو 1122 کے مطابق زخمی ہونے والے بچوں کی عمریں 12 سال سے کم ہیں جبکہ حادثے میں 6  مرد بھی زخمی ہوئے

ویب ڈیسک July 10, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

ایبٹ آباد کے علاقے دھمتوڑ بائی پاس پر تیز رفتاری کے باعث سوزوکی وین خوفناک ٹریفک حادثے کا شکار ہو گئی جس کے نتیجے میں ہریپور سے تعلق رکھنے والے 14 کمسن بچوں سمیت 20 افراد شدید زخمی ہو گئے۔

ریسکیو 1122 کے مطابق زخمی ہونے والے بچوں کی عمریں 12 سال سے کم ہیں جبکہ حادثے میں 6  مرد بھی زخمی ہوئے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 ایبٹ آباد کی تین ایمبولینسیں تربیت یافتہ اہلکاروں کے ہمراہ فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں۔

ریسکیو ٹیموں نے تمام زخمیوں کو موقع پر ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد قریبی اسپتال منتقل کیا۔ طبی معائنے کے دوران بچوں کی حالت تشویشناک ہونے پر انہیں فوری طور پر ایوب میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دیا گیا۔

ریسکیو حکام کے مطابق زخمی بچوں کو فوری طور پر آپریشن تھیٹر منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹرز اور طبی عملہ ان کی جانیں بچانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔

ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا جبکہ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

علی امین گنڈاپور کا پارلیمانی گروپ اجلاس کے دوران اپنی ہی حکومتی پالیسیوں پر سخت تنقید

Express News

وزیراعظم سے کروشیا کے وزیر خارجہ کی ملاقات، تجارت سمیت کئی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

Express News

خیبر پختونخوا میں بارش سے متعلق محکمہ موسمیات کی نئی پیشگوئی

Express News

کارگو طیارہ حادثہ: پاک بحریہ کا 10 ہزار فٹ گہرے سمندر میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری

Express News

دولت کا لالچ؛ بچوں نے جائیداد ہتھیانے کیلیے والد کو ذہنی مریض قرار دیدیا

Express News

کے ٹوائیرویز کارگو طیارہ حادثے کی تحقیقات جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو