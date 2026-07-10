جرمنی کو امریکی ٹوماہاک میزائل ملنے کی منظوری، یورپ میں طاقت کا توازن بدلنے کی تیاری

برلن: امریکا نے جرمنی کو جدید ٹوماہاک کروز میزائل اور ان کے زمینی ٹائیفون لانچرز فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے، جسے دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔
غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق جرمن چانسلر نے نیٹو سربراہی اجلاس کے موقع پر بتایا کہ انقرہ میں ہونے والی ملاقاتیں توقع سے زیادہ نتیجہ خیز رہیں، جہاں امریکا کے ساتھ اس بات پر اتفاق ہوا کہ جرمنی امریکی ٹوماہاک میزائل خریدے گا اور انہیں مستقبل میں اپنی سرزمین پر تعینات کرے گا۔
جرمن چانسلر کا کہنا تھا کہ اس اقدام کا مقصد جرمنی کی دفاعی صلاحیت میں موجود ایک اہم اسٹریٹجک خلا کو پُر کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ یورپ اپنے دفاعی نظام کی تیاری اور خطے میں جدید دفاعی صلاحیتوں کی تعیناتی پر بھی کام جاری رکھے ہوئے ہے۔
رپورٹس کے مطابق امریکی حکومت نے منگل کے روز دستخط کیے گئے لیٹر آف انٹینٹ کے ذریعے جرمنی کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اگست کے دوران ٹوماہاک میزائلوں اور ٹائیفون لانچرز کی فروخت کی باضابطہ منظوری دے دی جائے گی۔
تاہم جرمن حکام نے یہ واضح نہیں کیا کہ جرمنی کتنے ٹوماہاک میزائل یا کتنے ٹائیفون لانچرز خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق یہ معلومات دفاعی حساسیت کے باعث خفیہ رکھی گئی ہیں۔
دفاعی ماہرین کے مطابق ٹوماہاک کروز میزائل طویل فاصلے تک انتہائی درستگی کے ساتھ اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ ٹائیفون لانچر مختلف اقسام کے جدید میزائل فائر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ یورپ میں دفاعی استعداد بڑھانے اور نیٹو کے رکن ممالک کے درمیان فوجی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی کوششوں کا حصہ سمجھا جا رہا ہے۔