فیفا ورلڈکپ: ایمباپے نے میسی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، مزید کئی ریکارڈز اپنے نام کرلیے

فرانس کے اسٹار فٹبالر کائلیان ایمباپے نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے کوارٹر فائنل میں مراکش کے خلاف شاندار گول کرکے ایک اور تاریخی اعزاز اپنے نام کرلیا۔
انہوں نے میچ کے 60ویں منٹ میں گول اسکور کیا اور اس کے ساتھ ہی ورلڈکپ کی تاریخ میں تیز ترین 20 گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے۔
27 سالہ ایمباپے نے صرف 20 ورلڈ کپ میچز میں 20 گول مکمل کیے، یوں انہوں نے ارجنٹائن کے لیونل میسی کا ریکارڈ توڑ دیا، جنہوں نے یہی سنگ میل 30 میچز میں حاصل کیا تھا۔
ایمباپے نے یہ کارنامہ تین ورلڈ کپ ایڈیشنز، 2018، 2022 اور 2026 میں انجام دیا۔
ایمباپے اب 27 سال اور 201 دن کی عمر میں ورلڈ کپ میں 20 گول کرنے والے کم عمر ترین فٹبالر بھی بن گئے ہیں۔
انہوں نے 2018 میں چار، 2022 میں آٹھ اور رواں ٹورنامنٹ میں اب تک آٹھ گول اسکور کیے ہیں۔
اس کے ساتھ ایمباپے فیفا ورلڈکپ کے ناک آؤٹ میچز میں سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بھی بن گئے ہیں۔ وہ ناک آؤٹ میچز میں اب تک 12 گول اسکور کرچکے ہیں۔
اس کے علاوہ ایمباپے فرانس کی جانب سے بین الاقوامی فٹبال میں 100 گولز میں براہ راست کردار ادا کرنے والے پہلے کھلاڑی بھی بن گئے ہیں۔ ان کے نام اب 64 گول اور 36 اسسٹ موجود ہیں۔
رواں ورلڈ کپ میں آٹھ گول اور تین اسسٹ کے ساتھ ایمباپے 1966 کے بعد پہلے فٹبالر بن گئے ہیں جنہوں نے دو مختلف ورلڈ کپ ایڈیشنز میں 10 سے زائد گول کنٹریبیوشنز ریکارڈ کیں۔
ناک آؤٹ مرحلے میں ان کے 14 گول کنٹریبیوشنز بھی لیونل میسی کے برابر ہو گئے ہیں جو گزشتہ 60 برسوں میں مشترکہ طور پر سب سے زیادہ ہیں۔