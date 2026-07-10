12 مئی مقدمات میں وسیم اختر کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ

عدالت نے تفتیشی افسر کو کیس پراپرٹی جمع کرانے کے لیے آخری مہلت دے دی

ویب ڈیسک July 10, 2026
facebook whatsup

انسداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے 12 مئی کے مقدمات میں تفتیشی افسر کو کیس پراپرٹی جمع کرانے کے لئے آخری مہلت دیتے ہوئے سابق مشیر داخلہ وسیم اختر کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کرلیا۔

کراچی سینٹرل جیل انسداد دہشتگردی کمپلیکس میں خصوصی عدالت کے روبرو سانحہ 12 مئی کے 6 مقدمات کی سماعت ہوئی۔ سابق مشیر  داخلہ سندھ وسیم اختر دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ مقدمات کی کیس پراپرٹی پیش نہ کرنے پر عدالت نے تفتیشی افسر پر شدید اظہار برہمی کیا۔

عدالت نے ریمارکس دیے کہ آخری موقع دے رہے ہیں، اگر آئندہ سماعت پر کیس پراپرٹی پیش نہ کی تو ٹرائل اس کے بغیر ہی کردیں گے۔ عدالت نے ملزم وسیم اختر کی بریت کی 2 درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کرلیا۔

وکیل صفائی مشتاق احمد اور اسپیشل پراسیکیوٹر نے بریت کی درخواست پر دلائل دیئے۔ بریت کی درخواستوں کا فیصلہ  25 جولائی کو متوقع ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان کیخلاف 2007 میں مقدمات درج کئے گئے تھے۔

وسیم اختر پر الزام ہے کہ ان کی ہدایت پر کارکنوں نے ہنگامہ آرائی اور فائرنگ کی۔ ملزمان کی فائرنگ سے 50 سے زائد افراد جاں بحق اور متعدد  زخمی ہوئے تھے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

نسلہ ٹاور کی مسماری کے سپریم کورٹ احکامات سے  متعلق آئینی عدالت کا بڑا فیصلہ

Express News

12 مئی مقدمات میں وسیم اختر کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ

Express News

منشیات ڈیلر انمول عرف پنکی پر فرد جرم عائد کرنے سے متعلق پیش رفت

Express News

پاکستان اور دنیا بھر سے پولیو کے مکمل خاتمے کیلیے آئندہ 6 ماہ فیصلہ کن قرار

Express News

اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج ختم نہیں ہوا، اب نئے مرحلے میں اسٹریٹ موومنٹ شروع کر رہے ہیں، علیمہ خان

Express News

کراچی کی سڑکوں پر صرف میٹر والے رکشے چلانے کا فیصلہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو