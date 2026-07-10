سہیل آفریدی نے “خیبر پختونخوا اوپن وائی فائی” منصوبے کا افتتاح کر دیا

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا محمد سہیل آفریدی نے ’’خیبرپختونخوا اوپن وائی فائی‘‘ منصوبے کا باضابطہ افتتاح کردیا۔
منصوبے کے تحت ابتدائی مرحلے میں پشاور کے سرکاری اسپتالوں اور پبلک ٹرانسپورٹ مقامات پر مفت وائی فائی فراہم کیا جائے گا۔ پشاور میں افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلیٰ نے اعلان کیا کہ صوبے کی تمام سرکاری جامعات اور کالجوں میں بھی مفت وائی فائی کی سہولت فراہم کی جائے گی۔
اُن کا کہنا تھا کہ پہلے مرحلے میں پشاور کے اہم سرکاری مقامات کو اس سہولت سے آراستہ کیا جائے گا جبکہ اگلے مرحلے میں ایبٹ آباد، مردان، سوات، کوہاٹ، بنوں اور ڈیرہ اسماعیل خان سمیت تمام ڈویژنل ہیڈکوارٹرز تک منصوبے کو توسیع دی جائے گی۔
وزیراعلیٰ نے کہا کہ خیبرپختونخوا تقریباً 70 سے 80 فیصد ڈیجیٹل گورننس کی جانب بڑھ چکا ہے اور حکومت سرکاری خدمات کو مرحلہ وار پیپر لیس بنانے پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے وژن کے مطابق ڈیجیٹل سہولیات ہر شہری تک پہنچائی جائیں گی۔
انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ نوجوانوں کے لیے روزگار اور کاروبار کے نئے مواقع پیدا کر رہا ہے اور نوجوانوں کو معاشی مواقع فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ان کے مطابق پاکستان میں ای کامرس کا بڑھتا رجحان خوش آئند ہے۔
وزیراعلیٰ نے انٹرنیٹ کی رفتار کم کرنے اور بندش پر تنقید کرتے ہوئے اسے قابل مذمت قرار دیا اور کہا کہ اس سے نوجوانوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضم اضلاع میں اب بھی بنیادی سہولیات کا فقدان ہے جہاں انٹرنیٹ تو درکنار موبائل سروس بھی دستیاب نہیں۔
انہوں نے معاشی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو کاروبار اور روزگار کے مواقع فراہم کرنا ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خیبرپختونخوا حکومت عوامی خدمت کو اپنی اولین ترجیح سمجھتی ہے اور مالی سال 2026-27 صوبے میں امن، ترقی اور خوشحالی کا سال ثابت ہوگا۔