سہیل آفریدی نے “خیبر پختونخوا اوپن وائی فائی” منصوبے کا افتتاح کر دیا

پہلے مرحلے میں پشاور کے سرکاری اسپتالوں اور پبلک ٹرانسپورٹ مقامات پر مفت وائی فائی فراہم کیا جائے گا

ویب ڈیسک July 10, 2026
facebook whatsup

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا محمد سہیل آفریدی نے ’’خیبرپختونخوا اوپن وائی فائی‘‘ منصوبے کا باضابطہ افتتاح کردیا۔

منصوبے کے تحت ابتدائی مرحلے میں پشاور کے سرکاری اسپتالوں اور پبلک ٹرانسپورٹ مقامات پر مفت وائی فائی فراہم کیا جائے گا۔ پشاور میں افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلیٰ نے اعلان کیا کہ صوبے کی تمام سرکاری جامعات اور کالجوں میں بھی مفت وائی فائی کی سہولت فراہم کی جائے گی۔

اُن کا کہنا تھا کہ پہلے مرحلے میں پشاور کے اہم سرکاری مقامات کو اس سہولت سے آراستہ کیا جائے گا جبکہ اگلے مرحلے میں ایبٹ آباد، مردان، سوات، کوہاٹ، بنوں اور ڈیرہ اسماعیل خان سمیت تمام ڈویژنل ہیڈکوارٹرز تک منصوبے کو توسیع دی جائے گی۔

وزیراعلیٰ نے کہا کہ خیبرپختونخوا تقریباً 70 سے 80 فیصد ڈیجیٹل گورننس کی جانب بڑھ چکا ہے اور حکومت سرکاری خدمات کو مرحلہ وار پیپر لیس بنانے پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے وژن کے مطابق ڈیجیٹل سہولیات ہر شہری تک پہنچائی جائیں گی۔

انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ نوجوانوں کے لیے روزگار اور کاروبار کے نئے مواقع پیدا کر رہا ہے اور نوجوانوں کو معاشی مواقع فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ان کے مطابق پاکستان میں ای کامرس کا بڑھتا رجحان خوش آئند ہے۔

وزیراعلیٰ نے انٹرنیٹ کی رفتار کم کرنے اور بندش پر تنقید کرتے ہوئے اسے قابل مذمت قرار دیا اور کہا کہ اس سے نوجوانوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضم اضلاع میں اب بھی بنیادی سہولیات کا فقدان ہے جہاں انٹرنیٹ تو درکنار موبائل سروس بھی دستیاب نہیں۔

انہوں نے معاشی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو کاروبار اور روزگار کے مواقع فراہم کرنا ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خیبرپختونخوا حکومت عوامی خدمت کو اپنی اولین ترجیح سمجھتی ہے اور مالی سال 2026-27 صوبے میں امن، ترقی اور خوشحالی کا سال ثابت ہوگا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

نسلہ ٹاور کی مسماری کے سپریم کورٹ احکامات سے  متعلق آئینی عدالت کا بڑا فیصلہ

Express News

12 مئی مقدمات میں وسیم اختر کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ

Express News

منشیات ڈیلر انمول عرف پنکی پر فرد جرم عائد کرنے سے متعلق پیش رفت

Express News

پاکستان اور دنیا بھر سے پولیو کے مکمل خاتمے کیلیے آئندہ 6 ماہ فیصلہ کن قرار

Express News

اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج ختم نہیں ہوا، اب نئے مرحلے میں اسٹریٹ موومنٹ شروع کر رہے ہیں، علیمہ خان

Express News

کراچی کی سڑکوں پر صرف میٹر والے رکشے چلانے کا فیصلہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو