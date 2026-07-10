خیبر پختونخوا کے امراض گردہ کے اسپتال میں مریض بچے کو 4 سال بعد کی تاریخ دینے کا انکشاف

ڈاکٹر کے تجویز کردہ نسخے میں مریض بچے کو 13 نومبر 2030 کی تاریخ دی گئی ہے

شاہدہ پروین July 10, 2026
facebook whatsup
پشاور:

خیبر پختونخوا کے واحد امراض گردہ کے اسپتال انسیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیز میں مریض بچے کو 4 سال بعد کی تاریخ دینے کا انکشاف ہوا ہے۔

ڈاکٹر کے تجویز کردہ نسخے میں مریض بچے کو 13 نومبر 2030 کی تاریخ دی گئی ہے۔

کوہاٹ سے تعلق رکھنے والے یاسر نامی بچے کو گردے کے مرض میں اسپتال لایا گیا تھا، مریض بچے کو تشخیص کے بعد پھر اگلی تاریخ 4 سال کے بعد دے دی گئی۔

اسپتال ذرائع کےمطابق اسپتال کے چلڈرن یورولوجی وارڈ میں صرف ایک ممبر فیکلٹی موجود ہے، عملے کی کمی کے باعث آپریشن کے لیے طویل تاریخ دی جا رہی ہیں۔

مریض بچے کے والدین نے حکومت سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔

اسپتال انتظامیہ کے مطابق بعض بچوں کے آپریشن میں اس بات کا انتظار کیا جاتا ہے کہ اس کی گروتھ ہو تو آپریٹ کیا جائے، اسپتال میں معمول کے مطابق آپریشنز کیے جاتے ہیں تاہم پیچیدہ سرجریز میں بعض معاملات کے باعث تھوڑا مریض کے لیے انتظار ضروری ہوتا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

نسلہ ٹاور کی مسماری کے سپریم کورٹ احکامات سے  متعلق آئینی عدالت کا بڑا فیصلہ

Express News

12 مئی مقدمات میں وسیم اختر کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ

Express News

منشیات ڈیلر انمول عرف پنکی پر فرد جرم عائد کرنے سے متعلق پیش رفت

Express News

پاکستان اور دنیا بھر سے پولیو کے مکمل خاتمے کیلیے آئندہ 6 ماہ فیصلہ کن قرار

Express News

اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج ختم نہیں ہوا، اب نئے مرحلے میں اسٹریٹ موومنٹ شروع کر رہے ہیں، علیمہ خان

Express News

کراچی کی سڑکوں پر صرف میٹر والے رکشے چلانے کا فیصلہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو