پاکستانی اداکارہ اور میزبان مشی خان نے ٹیلی ویژن ڈراموں میں بولڈ مناظر کے بڑھتے ہوئے رجحان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ خاندانی تفریح کے نام پر نشر کیے جانے والے ڈراموں کا انداز تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، جس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔
مشی خان، جو سوشل میڈیا پر سماجی، قومی اور شوبز سے متعلق معاملات پر اپنی رائے کھل کر پیش کرتی رہتی ہیں، نے حال ہی میں انسٹاگرام پر ایک ویڈیو شیئر کی، جس میں انہوں نے پاکستانی ڈراموں کے بدلتے ہوئے مواد پر اپنے تحفظات بیان کیے۔
اپنی ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ فلموں، ڈراموں، اسٹیج شوز اور سوشل میڈیا کے ذریعے غیر مناسب مواد میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آرہا ہے۔ ان کے مطابق بھارتی فلموں اور گانوں میں بھی اس رجحان میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اب پاکستانی ڈرامے بھی اسی سمت بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں، جو ان کے نزدیک تشویش کا باعث ہے۔
اداکارہ کا کہنا تھا کہ پاکستانی ڈراموں میں اب میاں بیوی کے درمیان گلے ملنے جیسے مناظر معمول بنتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر یہی رجحان جاری رہا تو مستقبل میں بیڈروم سینز یا بوس و کنار جیسے مناظر بھی ڈراموں کا حصہ بن سکتے ہیں، مگر اس حوالے سے سنجیدہ بحث کم دکھائی دیتی ہے۔
مشی خان نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستانی ڈرامے عام طور پر گھروں میں پورے خاندان اور بچوں کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں، اس لیے ان کے مواد کی نوعیت دیگر ذرائع ابلاغ سے مختلف ہونی چاہیے۔ ان کے مطابق ڈراموں میں ایسے مناظر شامل کیے جا رہے ہیں جو ماضی میں عام نہیں تھے، اور اس تبدیلی پر توجہ دینا ضروری ہے۔
ان کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر مختلف آراء دیکھنے میں آئیں۔ متعدد صارفین نے مشی خان کے مؤقف سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ خاندانی ڈراموں میں مواد کے انتخاب پر احتیاط برتنی چاہیے، جبکہ بعض صارفین نے اس معاملے پر مختلف نقطۂ نظر بھی پیش کیا۔ مجموعی طور پر ان کی ویڈیو نے پاکستانی ڈراموں کے بدلتے رجحانات پر ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔