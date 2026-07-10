ایران امریکا مذاکرات کا نیا دور، امریکی نیوز ویب سائٹ کا بڑا دعویٰ سامنے آگیا

رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان حالیہ کشیدگی میں کمی لانے کے لیے سفارتی کوششیں تیز ہو گئی ہیں

ویب ڈیسک July 10, 2026
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امریکی نیوز ویب سائٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکا اور ایران کے درمیان مذاکرات کا نیا دور آئندہ ہفتے متوقع ہے جس کے ممکنہ طور پر سوئٹزرلینڈ میں ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔

رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان حالیہ کشیدگی میں کمی لانے کے لیے سفارتی کوششیں تیز ہو گئی ہیں، جبکہ دو روز تک جاری رہنے والے حملوں کا سلسلہ بھی فی الحال تھم گیا ہے۔

امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ قطر، پاکستان، مصر اور سعودی عرب کے حکام نے بدھ کے روز امریکی اور ایرانی حکام سے ٹیلیفونک رابطے کیے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان تناؤ کم کیا جا سکے۔

ثالثی کے عمل میں شامل ذرائع کے مطابق مختلف ممالک کی سفارتی کوششوں کا مقصد امریکا اور ایران کی تکنیکی ٹیموں کے درمیان مذاکرات کے اگلے دور کی تاریخ طے کرنا ہے، تاکہ تنازع کا حل بات چیت کے ذریعے تلاش کیا جا سکے۔

رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر موجودہ سفارتی کوششیں کامیاب رہیں تو دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا نیا مرحلہ آئندہ ہفتے سوئٹزرلینڈ میں شروع ہونے کا امکان ہے۔

 
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