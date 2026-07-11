امریکی محکمہ خارجہ کی افغان طالبان رجیم پر کڑی تنقید،یرغمالیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ

امریکا نے افغان رجیم کی جانب سے غیر ملکی شہریوں کو یرغمال بنا کر سیاسی مفادات حاصل کرنے کا معاملہ ایک بار پھراٹھا دیا۔
امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان الزبتھ اسٹکنی نے افغان رجیم پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہےکہ افغان طالبان رجیم اب بھی غیر ملکی شہریوں کو"یرغمال بنانے کی پالیسی" پرعمل پیرا ہے۔
افغان طالبان "ہوسٹیج ٹیکنگ پالیسی" کے تحت قید تمام بے قصورامریکی شہریوں کوفوری رہا کرے، افغانستان میں دہشت گردی کیخلاف جنگ امریکہ کے اہم ترین قومی مفادات میں شامل ہے۔
الزبتھ اسٹکنی نے افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کے انسانی حقوق کی بدترین صورتحال پرطالبان رجیم کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا افغان طالبان رجیم میں خواتین کے انسانی حقوق کی صورتحال انتہائی خوفناک ہے۔
افغان طالبان رجیم خواتین اور معصوم بچیوں کے حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں فوری طور پر بند کرے۔