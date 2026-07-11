پنجاب سے لاکھوں روپے مالیت کی گندم سندھ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام

ٹرک بغیر کسی اجازت نامے کے گندم پنجاب سے گھوٹکی منتقل کر رہا تھا، ملزمان گرفتار

ویب ڈیسک July 11, 2026
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موٹروے پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے پنجاب سے سندھ اسمگل کی جانے والی گندم کی بڑی کھیپ پکڑ لی۔

ترجمان موٹروے پولیس سینٹرل ریجن کے مطابق ایم فائیو پر اُچ شریف کے قریب ایک مشتبہ ٹریلر کو روکا گیا۔ تلاشی کے دوران ٹریلر سے 42.3 ٹن گندم برآمد ہوئی۔

برآمد ہونے والی گندم کی مالیت تقریباً 42 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ یہ ٹرک بغیر کسی اجازت نامے کے گندم پنجاب سے گھوٹکی منتقل کر رہا تھا۔

ترجمان نے مزید کہا کہ موٹروے پولیس نے کارروائی مکمل کرتے ہوئے ٹریلر، گندم اور ڈرائیور کو محکمہ خوراک کے حوالے کر دیا۔

محکمہ خوراک نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے قانونی کارروائی کے لیے مقدمہ درج کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے تاکہ ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔
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