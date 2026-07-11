ایرانی وزیر خارجہ کا آبنائے ہرمز سے متعلقہ امور پر بات چیت کیلئے دورہِ عمان کا فیصلہ

جون کے وسط میں ایران اور امریکا نے پاکستان کی ثالثی میں مفاہمتی یادداشت پرر دستخط کیے تھے

ویب ڈیسک July 11, 2026
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ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی دو طرفہ تعلقات اور علاقائی پیش رفت پر بات چیت کے لیے ہفتے کے روز ایک سفارتی وفد کی سربراہی میں عمان کا دورہ کریں گے جس میں آبنائے ہرمز سے متعلق امور پر توجہ دی جائے گی۔

ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ عراقچی عمانی حکام کے ساتھ دوطرفہ تعلقات اور تازہ ترین علاقائی پیش رفت بالخصوص آبنائے ہرمز کی صورتحال پر بات چیت کریں گے۔

فوری طور پر اس دورے یا منصوبہ بند ملاقاتوں کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔

جون کے وسط میں ایران اور امریکا نے پاکستان کی ثالثی میں مفاہمتی یادداشت پرر دستخط کیے تھے جس کا مقصد اپنے فوجی تنازعات کو ختم کرنا اور دیرپا امن معاہدے تک پہنچنا تھا۔

تاہم آبنائے ہرمز میں تین تجارتی جہازوں پر حملوں کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی کے درمیان دونوں فریقوں نے گزشتہ دنوں کے دوران حملوں کا تبادلہ کیا۔

تہران نے امریکی حملوں کے جواب میں بحرین، کویت، قطر اور اردن میں امریکی فوجی انفراسٹرکچر پر حملوں کا سلسلہ شروع کیا۔
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