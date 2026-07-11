پاکستان اور امریکا کے درمیان باہمی تجارت کے معاہدے پر مذاکرات

بات چیت میں اہم پیش رفت ہوئی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان معاہدے کے حوالے سے نمایاں پیش رفت حاصل کی گئی ہے۔

ویب ڈیسک July 11, 2026
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پاکستان اور امریکا کے درمیان باہمی تجارت کے معاہدے پر مذاکرات 9 اور 10 جولائی کو واشنگٹن ڈی سی میں منعقد ہوئے۔

مذاکرات میں شریک ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کے مطابق مذاکرات خوشگوار ماحول میں ہوئے جن کے دوران دونوں فریقوں نے اختلافی امور کو حل کرنے اور مشترکہ نکات پر اتفاقِ رائے پیدا کرنے کے لیے پیش رفت کی تاکہ معاہدے کو جلد حتمی شکل دی جاسکے۔

مذاکرات میں پاکستانی وفد کی قیادت کرنے والے سیکرٹری تجارت جواد پال نے مذاکرات کو مثبت قرار دیتے ہوئے کہا کہ بات چیت میں اہم پیش رفت ہوئی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان معاہدے کے حوالے سے نمایاں پیش رفت حاصل کی گئی ہے۔
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