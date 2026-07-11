سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے ڈیجیٹل کے وائی سی متعارف کرادی

 سرمایہ کاروں اور صارفین کی تصدیق بینک اکاؤنٹ کے آئی بی اے این کے ذریعے ہوسکے گی

ویب ڈیسک July 11, 2026
facebook whatsup

کیپٹل مارکیٹ اور انشورنس خدمات تک رسائی مزید آسان کرنے کی غرض سے سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان نے ڈیجیٹل کے وائی سی متعارف کرا دی۔

ایس ای سی پی نے اینٹی منی لانڈرنگ ریگولیشنز 2020 میں ترامیم کردی ہیں جس کے نتیجے میں سرمایہ کاروں اور صارفین کی تصدیق بینک اکاؤنٹ کے آئی بی اے این کے ذریعے ہوسکے گی۔

 اسٹاک مارکیٹ میں نیا اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے تصدیقی دستاویزات کی فراہمی اور بار بار بائیو میٹرک کی ضرورت اب ختم ہوگئی ہے۔ سیکیورٹیز بروکرز، انشورنس، این بی ایف سیز اور مضاربہ کمپنیاں آئی بین کے ذریعے صارفین کی تصدیق کرسکیں گی۔

ایس ای سی پی کے مطابق تمام ٹرانزیکشنز صرف صارف کے اپنے تصدیق شدہ بینک اکاؤنٹ کے ذریعے ہوں گی۔ نئے نظام سے مالیاتی لین دین میں شفافیت اور ٹریس ایبلٹی مزید بہتر ہوگی۔ جدید بائیو میٹرک تصدیق بشمول چہرے کی شناخت کی سہولت بھی ریگولیشنز کا حصہ بنا دی گئی۔

ایس ای سی پی کے چئیرمین ڈاکٹر کبیر سدھو نے کہا ہے کہ نادرا کے بلاک شدہ شناختی کارڈز سے منسلک سرمایہ کاری اکاؤنٹس فوری بلاک کیے جاسکیں گے۔ ٹیکنالوجی کے استعمال سے سرمایہ کاری آسان، محفوظ اور شفاف بنایا جارہا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے ڈیجیٹل کے وائی سی متعارف کرادی

Express News

حکومت نے پیٹرول پر عائد لیوی میں بڑا اضافہ کر دیا، شرح 80 روپے فی لیٹر تک پہنچ گئی

Express News

حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ، نوٹیفکیشن جاری

Express News

چھوٹے اور درمیانے کاروباریوں کو مضبوط بنانے کیلیے وزیراعظم کی خاص ہدایت

Express News

ایشیائی ترقیاتی بینک اسلام آباد ایئرپورٹ کی نجکاری کیلئے مالیاتی مشیر مقرر

Express News

سونے کی قیمت میں کمی، چاندی کے نرخ بڑھ گئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو