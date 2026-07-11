ٹرمپ کا ایران سے مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ

حالیہ دنوں میں امریکا اور ایران کے درمیان سخت بیانات اور حملوں کا تبادلہ ہوا ہے

ویب ڈیسک July 11, 2026
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فوٹو: فائل

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو کو ہدایت کی ہے کہ ایران کے ساتھ سفارتی رابطے اور بات چیت جاری رکھی جائے۔

امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ کی جانب سے ان ہدایات کا مقصد ایران کے ساتھ کشیدگی کو قابو میں رکھتے ہوئے جوہری پروگرام، علاقائی سلامتی اور دیگر متنازع امور پر مذاکرات کا سلسلہ برقرار رکھنا ہے۔

ماہرین کے مطابق ٹرمپ کی ہدایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ واشنگٹن ایک جانب ایران پر دباؤ برقرار رکھنا چاہتا ہے، جبکہ دوسری جانب سفارتی راستہ بھی کھلا رکھنا چاہتا ہے۔

یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب حالیہ دنوں میں امریکا اور ایران کے درمیان سخت بیانات اور حملوں کا تبادلہ ہوا ہے تاہم اس کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان بالواسطہ سفارتی رابطوں کی اطلاعات سامنے آتی رہی ہیں۔

تجزیہ کاروں کے مطابق ٹرمپ کی جانب سے جے ڈی وینس اور مارکو روبیو کو مذاکرات جاری رکھنے کی ہدایت اس بات کی علامت ہے کہ امریکی انتظامیہ فوجی دباؤ اور سفارت کاری، دونوں راستوں کو بیک وقت استعمال کرنے کی حکمت عملی پر عمل کر رہی ہے۔

تاہم کسی ممکنہ معاہدے یا پیش رفت کا انحصار آئندہ مذاکرات کے نتائج پر ہوگا۔
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