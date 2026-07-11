یوکرین کا 28 روسی سمندری جہازوں پر حملہ، ماسکو نے سمندری راستہ بند کردیا

روس کے "شیڈو فلیٹ" سے تعلق رکھنے والے کُل 76 ٹینکرز کو گزشتہ چھ دنوں میں نشانہ بنایا گیا ہے

ویب ڈیسک July 11, 2026
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یوکرین کی فوج نے بحیرہ ازوف میں تقریباً 28 روسی جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق یوکرین کی آٹو پائلٹ سسٹمز فورسز (یو ایس ایف) کے کمانڈر رابرٹ برووڈی نے کہا کہ فی الحال اضافی جاسوسی جاری ہے اور حتمی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔

روس کے روسٹوو ریجن کے گورنر یوری سلیوسار نے تصدیق کی ہے کہ ٹگنروگ کے قریب آبنائے میں چار جہازوں کو نقصان پہنچا ہے۔ تباہ ہونے والے جہازوں میں سے کم از کم ایک ٹینکر تھا، اور ایک ملاح ہلاک ہوا۔

یوکرین کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ روس کے "شیڈو فلیٹ" سے تعلق رکھنے والے کُل 76 ٹینکرز کو گزشتہ چھ دنوں میں نشانہ بنایا گیا ہے۔

دریں اثنا رائٹرز کے مطابق روس نے یوکرین کے بڑے ڈرون حملے کے بعد ازوف ڈان شپنگ کینال کو بند کر دیا ہے۔

مزید برآں روس کی بارڈر سروس اب دریائے ڈان کو بحیرہ ازوف سے ملانے والی نہر کی منتقلی کے لیے جہازوں کی نئی درخواستیں قبول نہیں کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق آبنائے کرچ کے راستے جہازوں کی آمدورفت بھی عارضی طور پر معطل کردی گئی ہے۔
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