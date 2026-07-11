بھارتی اداکارہ گوہر خان نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے پری کوارٹر فائنل میں مصر کے خلاف ارجنٹینا کی سنسنی خیز کامیابی کے بعد ایسا تبصرہ کر دیا جس نے سوشل میڈیا پر نئی بحث کو جنم دے دیا۔ ان کی پوسٹ کے بعد فٹبال شائقین کی جانب سے مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں۔
ارجنٹینا نے راؤنڈ آف 16 کے ایک ڈرامائی مقابلے میں دو گول کے خسارے سے شاندار واپسی کرتے ہوئے مصر کو 3-2 سے شکست دی اور کوارٹر فائنل میں رسائی حاصل کی۔ میچ کے اختتامی لمحات میں ارجنٹائنی ٹیم کی واپسی کو ٹورنامنٹ کے یادگار مقابلوں میں شمار کیا جا رہا ہے۔
میچ کے بعد گوہر خان نے انسٹاگرام پر ایک کانٹینٹ کری ایٹر کی شیئر کردہ ویڈیو کو ری پوسٹ کیا اور ارجنٹائن کے کپتان لائنل میسی کے حوالے سے ایک متنازع کیپشن لکھا۔ انہوں نے تحریر کیا، "کتنا لوزر ہے، میسی نہیں بلکہ 'میسی'،" جہاں انہوں نے لفظ Messy (یعنی افراتفری یا گندگی) اور Messi (لائنل میسی) کے تلفظ سے ملتے جلتے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے طنزیہ جملہ تحریر کیا۔
اداکارہ کی اس پوسٹ نے سوشل میڈیا پر ملا جلا ردعمل پیدا کر دیا۔ بعض صارفین نے اسے محض لفظوں کا کھیل قرار دیا، جبکہ کئی فٹبال مداحوں نے اسے ارجنٹائنی کپتان کے لیے غیر ضروری اور نامناسب تبصرہ قرار دیتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا۔ گوہر خان کے اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر میسی کے مداح اور ناقدین ایک بار پھر آمنے سامنے دکھائی دے رہے ہیں۔