کراچی دنیا کے ’’ناقابلِ رہائش‘ شہروں میں شامل، پیپلز پارٹی پر شدید تنقید

کراچی کے دنیا کے ناقابل رہائش شہروں میں شامل ہونے پر ایم کیو ایم نے صوبائی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے انتظامی ناکامی قرار دیا ہے۔
نجی ٹی وی کے مطابق ایم کیو ایم پاکستان کے ترجمان نے کراچی کی موجودہ حالت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ شہر کی خستہ حال سڑکیں، ہر طرف پھیلی گندگی اور پانی کا سنگین بحران پیپلز پارٹی کی بدانتظامی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ ٹریفک کے مسائل نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔
ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ پیپلز پارٹی نے شہر کو بنیادی سہولیات سے محروم رکھ کر صرف دعووں پر اکتفا کیا، جس کے باعث کراچی عالمی درجہ بندی میں مسلسل تنزلی کا شکار ہوتا گیا۔
انہوں نے کہا کہ اگر سندھ حکومت نے کراچی کے معاملات پر سنجیدگی دکھائی ہوتی تو شہر کی ساکھ عالمی سطح پر اس قدر متاثر نہ ہوتی۔
واضح رہے کہ اکانومسٹ انٹیلی جنس یونٹ کی جاری کردہ تازہ رپورٹ کے مطابق دنیا کے 173 بدترین شہروں کی فہرست میں کراچی 170 ویں نمبر پر موجود ہے۔ اس مایوس کن پوزیشن نے شہر کے بنیادی ڈھانچے اور شہری انتظام کے حوالے سے حکومتی کارکردگی پر بڑے سوالات کھڑے کر دیے ہیں، جس پر سیاسی حلقوں میں گرما گرمی ہے۔
مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے معاشی حب کراچی کا عالمی انڈیکس میں نچلے درجے پر آنا شہر کی انتظامی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔
تجزیہ کاروں کے مطابق ایم کیو ایم کی جانب سے عائد کردہ الزامات اگرچہ سیاسی ہیں، تاہم زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ پانی، سیوریج اور سڑکوں کی خستہ حالی واقعی ایک سنگین بحران کی شکل اختیار کر چکی ہے جس کے لیے طویل مدتی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔