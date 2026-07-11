بالی ووڈ کی مقبول مزاحیہ فرنچائز کی نئی فلم ’دھمال 4‘ سینما گھروں میں ریلیز ہوتے ہی شائقین کی توجہ کا مرکز بن گئی ہے، تاہم فلم کی کامیڈی اور ستاروں سے سجی کاسٹ کے ساتھ ایک ایسا منظر بھی سامنے آیا جس نے مداحوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ ناظرین نے فلم میں آنجہانی اداکار ستیش کوشک کو اسکرین پر دیکھ کر حیرانی کا اظہار کیا، حالانکہ ان کا انتقال 2023 میں ہو چکا تھا۔
فلم سازوں نے جدید سی جی آئی (CGI) اور مصنوعی ذہانت (AI) کی مدد سے ستیش کوشک کے کردار کو دوبارہ تخلیق کیا ہے، جسے فلم میں خصوصی اینیمیٹڈ سیکوئنس کے ذریعے پیش کیا گیا۔ اسی باعث فلم کے اوپننگ کریڈٹس میں مرحوم اداکار کی اہلیہ ششی کوشک کا خصوصی شکریہ بھی ادا کیا گیا، جن کے تعاون سے یہ منفرد پیشکش ممکن بنائی گئی۔
دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اس اینیمیٹڈ حصے میں اداکار جیکی شروف بھی نظر آتے ہیں۔ دھمال سیریز میں یہ ان کی دوسری خصوصی شرکت ہے۔ اس سے قبل 2019 میں ریلیز ہونے والی ’ٹوٹل دھمال‘ میں انہوں نے ایک منفرد انداز کے جی پی ایس کو اپنی آواز دی تھی، جس کے ’ٹپوری اسٹائل‘ مکالموں نے ناظرین کو خوب محظوظ کیا تھا۔
اس سے ایک روز قبل یہ اطلاعات بھی سامنے آئی تھیں کہ ’دھمال 4‘ کا اختتام اگلی فلم ’دھمال 5‘ کی جھلک اور وعدے کے ساتھ کیا گیا ہے، جس سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ فلم ساز اس کامیاب فرنچائز کو مزید آگے بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
ہدایت کار اندرا کمار کی اس نئی فلم میں فرنچائز کی اصل ٹیم ایک مرتبہ پھر اکٹھی ہوئی ہے۔ فلم کی کاسٹ میں اجے دیوگن، رتیش دیش مکھ، ارشد وارثی، جاوید جعفری، سنجے مشرا، ایشا گپتا، سنجیدہ شیخ، انجلی آنند، اوپیندر لیمئے، وجے پاٹکر اور روی کشن شامل ہیں۔
’دھمال 4‘ کو گلشن کمار اور ٹی سیریز نے دیوگن فلمز کے اشتراک سے پیش کیا ہے، جبکہ اس کی پروڈکشن ٹی سیریز فلمز، ماروتی انٹرنیشنل اور پینوراما اسٹوڈیوز نے مشترکہ طور پر کی ہے۔ فلم کے پروڈیوسرز میں اجے دیوگن، بھوشن کمار، کرشن کمار، اشوک ٹھکیریا، اندرا کمار، آنند پنڈت اور کمار منگت پاٹھک شامل ہیں۔
فلم کا ایک اور نمایاں پہلو اس کا گانا ’پیسہ لاؤ‘ بھی ہے، جو اطالوی نغمے ’بیلا چاؤ‘ کا نیا روپ ہے۔ یہ اصل گانا عالمی شہرت یافتہ ویب سیریز ’منی ہائسٹ‘ میں استعمال ہونے کے بعد بے حد مقبول ہوا تھا۔ تانشک باغچی کی موسیقی پر مبنی اس نئے ورژن کو گلوکار نیرج شریدھر نے اپنی آواز دی ہے۔