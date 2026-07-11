غیر ملکی خواتین سے جنسی زیادتی اور اغوا کا کیس: ملزمان کا مزید 5 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور

کینٹ کچہری لاہور میں غیر ملکی خواتین سے زیادتی اور اغوا کے مقدمے کی سماعت ہوئی

ویب ڈیسک July 11, 2026
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کینٹ کچہری لاہور میں غیر ملکی خواتین سے زیادتی اور اغوا کے مقدمے کی سماعت ہوئی،  عدالت نے ملزمان کا مزید 5 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے پولیس کے حوالے کردیا۔

تفتیشی افسر  نے کہا کہ ملزمان کا میڈیکل مکمل ہو چکا ہے بس ریکوری باقی ہے، ملزمان نے کیس چیز کی ریکوری کرنی باقی ہے،  ملزمان سے گولڈ کی انگوٹھی اور واچ برآمد کرنی باقی ہے۔

جوڈیشل مجسٹریٹ اظہر محمود نے کیس کی سماعت کی،  ملزمان کو چہرے پر ماسک لگا کر سخت سیکیورٹی میں عدالت پیش کی گیا۔

ملزماں میں رضوان ، ناصر اور نواز شامل ہیں، ملزمان کے خلاف تھانہ ڈیفنس سی میں مقدمہ درج ہے۔
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