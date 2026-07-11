ایران پر حالیہ امریکی حملے میں کتنا جانی و مالی نقصان ہوا، ایرانی حکام نے بتادیا

ایران نے ان حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے سخت مذمت کی ہے

ویب ڈیسک July 11, 2026
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ایرانی حکام نے 8 اور 9 جولائی کو ہونے والے امریکی حملوں میں کم از کم 17 ہلاکتوں اور 115 زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔

ایران کی وزارتِ صحت اور سرکاری حکام نے اطلاع دی کہ امریکی فضائی حملوں میں رہائشی اور بنیادی ڈھانچے کو بھی نقصان پہنچا تھا جس کی لاگت 300 ملین ڈالر ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں عام شہری بھی شامل ہیں۔

ایران نے ان حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے سخت مذمت کی ہے۔

دوسری جانب امریکی حکام کا کہنا تھا کہ حملوں کا مقصد مخصوص فوجی اہداف کو نشانہ بنانا تھا اور انہیں ایران کی جانب سے حالیہ حملوں اور آبنائے ہرمز میں کشیدگی کے جواب کے طور پر انجام دیا گیا۔ امریکا کا مؤقف ہے کہ کارروائیاں دفاعی نوعیت کی تھیں۔

واضح رہے کہ ہلاکتوں کی تعداد کے بارے میں مختلف ذرائع میں فرق پایا جاتا ہے۔ بعض ابتدائی رپورٹس میں 14 ہلاکتیں بتائی گئی ہیں جبکہ بعد میں ایرانی حکام نے 17 تعداد بتائی ہے۔
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