موسمیاتی خطرات پر وفاق اور سندھ کے درمیان مؤثر ہم آہنگی خوش آئند ہے، شرجیل میمن

صوبائی حکومت عوام کے جان و مال کے تحفظ اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، صوبائی وزیر

ویب ڈیسک July 11, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

کراچی: سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے مون سون، سیلاب اور ہیٹ ویوز جیسے خطرات سے نمٹنے کے لیے وفاق اور سندھ کے درمیان مؤثر ہم آہنگی کو خوش آئند قرار دیا ہے۔

اپنے بیان میں شرجیل انعام میمن نے کہا کہ صوبائی حکومت عوام کے جان و مال کے تحفظ اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیراعلیٰ سندھ کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں مون سون 2026 کے لیے صوبے کی تیاریوں اور دیگر امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔

ان کا کہنا تھا کہ قدرتی آفات سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے پیشگی منصوبہ بندی، بروقت فیصلے اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال وقت کی اہم ضرورت ہے۔ نیکسٹ جنریشن ارلی وارننگ سسٹم اور پریڈکٹو ڈیزاسٹر انٹیلی جنس سسٹم کا نفاذ پاکستان کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ نظام میں ایک اہم پیش رفت ہے۔

انہوں نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی اور حقیقی وقت میں دستیاب موسمیاتی، آبی اور جغرافیائی ڈیٹا کی مدد سے خطرات کی بروقت نشاندہی ممکن ہو سکے گی۔ نئی ٹیکنالوجی کے استعمال سے انسانی جانوں، بنیادی ڈھانچے اور املاک کو محفوظ بنانے میں نمایاں مدد ملے گی۔

شرجیل انعام میمن نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان کو گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلنے، اچانک سیلاب، دریائی طغیانی، شدید گرمی اور طویل خشک سالی جیسے خطرات کا سامنا ہے۔ ایسے حالات میں تمام متعلقہ اداروں کے درمیان مربوط حکمت عملی اور مؤثر رابطہ ناگزیر ہے۔

سینئر وزیر نے کہا کہ سندھ حکومت تمام متعلقہ محکموں، ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو اداروں کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے۔ مون سون کے دوران کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضروری وسائل، مشینری اور امدادی اقدامات کو ہر وقت فعال رکھا جائے گا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

علما سمیت تمام متعلقہ اکائیاں آبادی کےمعاملے پر ہنگامی بینادوں پر ذمہ داری کا احساس کریں، وزیر اعظم

Express News

آپریشن شعبان: بلوچستان میں فورسز کی تازہ کارروائیوں میں 9 خارجی دہشت گرد ہلاک

Express News

پنجاب سے لاکھوں روپے مالیت کی گندم سندھ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام

Express News

نائب وزیراعظم کی زیرِ صدارت پورٹ کنیکٹیویٹی بہتر بنانے سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس

Express News

لاہور: شوہر کا بیوی پر سرعام بہیمانہ تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، ملزم گرفتار

Express News

انسداد اسمگلنگ کارروائیوں میں 3 کروڑ 82 لاکھ روپے مالیت کی منشیات برآمد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو