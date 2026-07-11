دنیا کی پہلی علامتی ’’اے آئی روبوٹ شادی‘‘، انسان نما روبوٹس نے سب کو حیران کر دیا

روبوٹس نے روایتی انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کے عہد و پیمان کیے اور شادی کے بریسلیٹس بھی پہنائے

ویب ڈیسک July 11, 2026
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روس کے دارالحکومت ماسکو میں مصنوعی ذہانت کی دنیا سے جڑا ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا، جہاں پہلی مرتبہ دو انسان نما (ہیومنائیڈ) اے آئی روبوٹس کی علامتی شادی کی تقریب منعقد کی گئی۔ اس منفرد تقریب نے ٹیکنالوجی کے حلقوں اور سوشل میڈیا صارفین کی بھرپور توجہ حاصل کر لی۔

ماسکو کی تاریخی پشکن لائبریری میں ہونے والی اس تقریب میں ’’رابرٹ‘‘ اور ’’ماٹلڈا‘‘ نامی دو اے آئی روبوٹس کو علامتی طور پر ایک دوسرے کا شریکِ حیات قرار دیا گیا۔ تقریب کی میزبانی ماریا پینٹیوخینا نے کی، جن کی موجودگی میں دونوں روبوٹس نے روایتی انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے علامتی عہد کیے اور ایک دوسرے کو شادی کی یادگار کے طور پر بریسلیٹس بھی پہنائے۔

منتظمین کے مطابق دونوں روبوٹس کو مختلف انسانی کرداروں کی عکاسی کرتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔ رابرٹ کو ایک دفتری ملازم اور بلاگر کی شخصیت دی گئی ہے، جبکہ ماٹلڈا کو ایک بیلرینا یعنی رقاصہ کے انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے، تاکہ وہ انسانی رویوں اور کرداروں کی بہتر نمائندگی کر سکیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

روسی سرکاری خبر رساں ادارے ریا نووستی کے مطابق ملک میں اس نوعیت کی یہ پہلی علامتی تقریب ہے۔ اس سے قبل بھی رابرٹ اور ماٹلڈا کو سینٹ پیٹرزبرگ انٹرنیشنل اکنامک فورم میں پیش کیا جا چکا تھا، جہاں ان کی ٹیکنالوجی اور ڈیزائن کو خاصی پذیرائی ملی تھی۔

اب ان دونوں انسان نما روبوٹس کی علامتی شادی کی تصاویر اور ویڈیوز انٹرنیٹ پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں، جبکہ مصنوعی ذہانت اور روبوٹکس سے وابستہ ماہرین اسے اے آئی ٹیکنالوجی کی نمائشی اور تخلیقی صلاحیتوں کا ایک منفرد اظہار قرار دے رہے ہیں۔
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