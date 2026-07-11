کرسٹیانو رونالڈو کے مستقبل سے متعلق پرتگال کے نئے کوچ کا اہم بیان

اپنی پہلی پریس کانفرنس کرتے ہوئے جارج جیزس نے کہا کہ جب تک رونالڈو کھیل رہے ہیں میں انہیں ضرور منتخب کروں گا

ویب ڈیسک July 11, 2026
facebook whatsup

پرتگال فٹبال فیڈریشن نے جارج جیزس کو قومی ٹیم کا نیا ہیڈ کوچ مقرر کر دیا ہے جنہوں نے واضح کیا ہے کہ اگر کرسٹیانو رونالڈو فٹ اور دستیاب ہوئے تو وہ انہیں قومی ٹیم میں ضرور شامل کریں گے۔

اپنی پہلی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جارج جیزس نے کہا کہ جب تک رونالڈو کھیل رہے ہیں اور قومی ٹیم کے لیے موزوں ہوں گے، میں انہیں ضرور منتخب کروں گا۔

انہوں نے کہا کہ ابھی ان کی رونالڈو سے بات نہیں ہوئی، تاہم جلد دونوں کے درمیان ملاقات ہوگی جس میں اسٹار فٹبالر کے بین الاقوامی مستقبل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔

جارج جیزس نے کہا کہ رونالڈو کبھی بھی قومی ٹیم کے لیے مسئلہ نہیں بنیں گے، نہ ٹیم کے لیے اور نہ ہی میرے لیے۔ وہ پرتگالی فٹبال اور قومی ٹیم کی ایک علامت ہیں اور ہمیشہ تاریخ کا حصہ رہیں گے۔

71 سالہ جارج جیزس گزشتہ سیزن میں سعودی کلب النصر کے کوچ رہے جہاں انہوں نے کرسٹیانو رونالڈو کے ساتھ کام کیا اور ٹیم کو سعودی پرو لیگ کا ٹائٹل بھی جتوایا۔

انہوں نے مزید بتایا کہ رونالڈو نے انہیں کئی مرتبہ کہا تھا کہ وہ اپنے کلبی کیریئر کا اختتام النصر میں ہی کرنا چاہتے ہیں۔

واضح رہے کہ 41 سالہ کرسٹیانو رونالڈو کو فیفا ورلڈ کپ 2026 میں مایوس کن کارکردگی کے بعد شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا جبکہ اسپین کے ہاتھوں پری کوارٹر فائنل میں شکست کے بعد انہوں نے اشارہ دیا تھا کہ یہ ان کا آخری ورلڈ کپ تھا۔ تاہم انہوں نے ابھی تک قومی ٹیم سے ریٹائرمنٹ یا مستقبل سے متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔

جارج جیزس 2030 کے فیفا ورلڈ کپ کے بعد تک پرتگال کے ہیڈ کوچ کی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ 2030 کے عالمی کپ کی پرتگال، اسپین اور مراکش مشترکہ طور پر میزبانی کریں گے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

اسٹوکس کی متنازع ریٹائرمنٹ ویڈیو، آئی سی سی کا کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ

Express News

فیفا ورلڈ کپ: اسپین نے بیلجیئم کو 1-2 سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی

Express News

جنوبی افریقا کی انڈر 19 ویمنز ٹیم کراچی پہنچ گئی

Express News

میچ کے اگلے روز شراب پینے پر سخت پابندی ہوگی، انگلینڈ کرکٹ بورڈ کا حکم

Express News

دی ہنڈریڈ: محمد عامر ٹرینٹ راکٹس کا حصہ بن گئے

Express News

ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کرنا فیفا صدر کو مہنگا پڑ گیا، بڑی مشکل میں پھنس گئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو