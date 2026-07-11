پاکستان اور جنوبی افریقا ویمن انڈر19 کرکٹ ٹیموں کے درمیان ٹی ٹوئنٹی سیریز کی تیاریوں کا آغاز ہوگیا

5 میچز پر مشتمل سیریز 14 سے 24 جولائی تک نیشنل بینک اسٹیڈیم میں کھیلی جائے گی

زبیر نذیر خان July 11, 2026
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پاکستان اور جنوبی افریقا ویمن انڈر19 کرکٹ ٹیموں کے درمیان ٹی ٹوئنٹی  سیریز کی تیاریوں کا آغاز ہوگیا،ہفتہ کی شب دونوں ٹیموں نے نیشنل بینک اسٹیڈیم میں  نائٹ پریکٹس میں شرکت کی، کھلاڑیوں نے جسمانی ورزشوں کے بعد فٹبال کھیلی۔

کوچنگ اسٹاف کی زیر نگرانی فیلڈنگ،بولنگ اور بیٹنگ  کی مشقیں کی گئیں ،ویمن کرکٹرز سمندری ہواؤں کے ساتھ خوشگوار موسم سے بھی لطف اندوز ہوتی رہیں،دونوں ٹیمیں اتوار کو دوسرے روز بھی بھرپور مشقیں کریں گی، پیر کو تیسرے دن پریکٹس سیشن سے قبل سیریز کی ٹرافی کی رونمائی ہوگی۔

پاکستان کی کپتان فضا فیاض اور مہمان ٹیم کی کپتان نیکی وین سورس  میڈیا سے بھی بات چیت کریں گی، 5 میچز پر مشتمل سیریز 14 سے 24 جولائی تک نیشنل بینک اسٹیڈیم میں کھیلی جائے گی۔

سیریز کاپہلا نائٹ ٹی ٹوئنٹی میچ 14 جولائی کو کھیلا جائے گا،دوسرا میچ 17، تیسرا 19، چوتھا 22  اور پانچواں و آخری میچ 24 جولائی کو طے ہے،سیریز کا مقصد آئندہ اے سی سی ویمنز انڈر 19 ٹی ٹوئنٹی ایشیا کپ اور آئی سی سی ویمنز انڈر 19 ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی تیاری ہے۔
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