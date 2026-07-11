سپریم لیڈر اپنے والد خامنہ ای کی نماز جنازہ میں خفیہ طور پر شریک تھے؛ میڈیا رپورٹ

شہید علی خامنہ ای کو مشہد میں امام رضا کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا جبکہ نماز جنازہ انکے بڑے بیٹے نے پڑھائی

ویب ڈیسک July 11, 2026
facebook whatsup
مجتبیٰ خامنہ ای اپنے والد کے نماز جنازہ میں شریک تھے؟

ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی نماز جنازہ میں ان کے تین بیٹوں نے شرکت کی جب کہ امامت بڑے بیٹے نے کروائی تاہم ان کی جگہ سپریم لیڈر بننے والے مجتبیٰ خامنہ ای کی کمی محسوس کی گئی۔

امریکی نشریاتی ادارے سی این کے مطابق مبینہ طور پر ایران کے موجودہ سپریم لیڈر اپنے والد کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے غیر محسوس طور پر شریک ہوئے تھے۔

سابق سپریم لیڈر علی خامنہ ای کی نماز جنازہ اور تدفین کی تقریب کی متعدد ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ جن میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ویڈیوز میں مجتبیٰ خامنہ ای چہرے پر مسک لگائے موجود ہیں۔

اس حوالے سے سب سے زیادہ وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نماز جنزاہ کی امامت کرنے والے بڑے بیٹے مصطفیٰ خامنہ ای کے عین پیچھے ایک شخص ماسک لگائے اور سیاہ کیپ پہنے کھڑے ہیں۔

یہ شخص مصطفیٰ خامنہ ای کے عقب میں اس طرح کھڑے ہیں کہ ان کا چہرہ میت کے بالکل سامنے آجاتا ہے گویا وہ نماز جنازہ کے نائب امام ہیں۔

سوشل میڈیا صارفین نے مختلف تصاویر اور ویڈیوز کا تقابلی جائزہ لے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہی مجتبیٰ خامنہ ای ہیں جنھوں نے سیکیورٹی رسک کی وجہ سے اپنی شناخت چھپائی۔

ایک ویڈیو میں تو یہ تک دعویٰ کردیا گیا کہ مجتبیٰ خامنہ ای نے اپنا حلیہ تبدیل کیا ہے اور داڑھی ترشوائی ہے تاکہ پہچانے نہ جائیں اور اسی وجہ سے وہ نماز جنازہ میں شرکت کرنے میں کامیاب رہے۔

سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز اور دعوؤں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہوسکی اور نہ ہی ایرانی حکومت نے ان افواہوں پر کوئی باضابطہ ردعمل دیا ہے۔

یاد رہے کہ مجتبٰی خامنہ ای اب تک منظرعام پر نہیں آئے ہیں۔ ان کی آواز، ویڈیو یا تصاویر بھی سامنے نہیں آئی ہے جبکہ ان کے بیانات بھی سرکاری ٹی وی پر اینکرز کی زبانی پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔

واضح رہے کہ جس حملے میں ان کے والد 28 فروری کو شہید ہوئے اسی حملے میں موجودہ سپریم لیڈر بھی زخمی ہوگئے تھے اور نامعلوم مقام پر ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ٹرمپ کا ایران سے مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ

Express News

ایرانی وزیر خارجہ کا آبنائے ہرمز سے متعلقہ امور پر بات چیت کیلئے دورہِ عمان کا فیصلہ

Express News

امریکی محکمہ خارجہ کی ہدایت پر ظہران ممدانی کی عہدیدار کی ایرانی نمائندے سے میٹنگ منسوخ

Express News

امریکی محکمہ خارجہ کی افغان طالبان رجیم پر کڑی تنقید،یرغمالیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ

Express News

افغان طالبان رجیم کے وزیر کا بھارت میں مضحکہ خیز بیان 

Express News

ایران کیخلاف کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی کیلئے تیار ہیں، اسرائیلی وزیر دفاع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو