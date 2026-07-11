سپریم لیڈر اپنے والد خامنہ ای کی نماز جنازہ میں خفیہ طور پر شریک تھے؛ میڈیا رپورٹ

ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی نماز جنازہ میں ان کے تین بیٹوں نے شرکت کی جب کہ امامت بڑے بیٹے نے کروائی تاہم ان کی جگہ سپریم لیڈر بننے والے مجتبیٰ خامنہ ای کی کمی محسوس کی گئی۔
امریکی نشریاتی ادارے سی این کے مطابق مبینہ طور پر ایران کے موجودہ سپریم لیڈر اپنے والد کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے غیر محسوس طور پر شریک ہوئے تھے۔
سابق سپریم لیڈر علی خامنہ ای کی نماز جنازہ اور تدفین کی تقریب کی متعدد ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ جن میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ویڈیوز میں مجتبیٰ خامنہ ای چہرے پر مسک لگائے موجود ہیں۔
اس حوالے سے سب سے زیادہ وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نماز جنزاہ کی امامت کرنے والے بڑے بیٹے مصطفیٰ خامنہ ای کے عین پیچھے ایک شخص ماسک لگائے اور سیاہ کیپ پہنے کھڑے ہیں۔
یہ شخص مصطفیٰ خامنہ ای کے عقب میں اس طرح کھڑے ہیں کہ ان کا چہرہ میت کے بالکل سامنے آجاتا ہے گویا وہ نماز جنازہ کے نائب امام ہیں۔
سوشل میڈیا صارفین نے مختلف تصاویر اور ویڈیوز کا تقابلی جائزہ لے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہی مجتبیٰ خامنہ ای ہیں جنھوں نے سیکیورٹی رسک کی وجہ سے اپنی شناخت چھپائی۔
ایک ویڈیو میں تو یہ تک دعویٰ کردیا گیا کہ مجتبیٰ خامنہ ای نے اپنا حلیہ تبدیل کیا ہے اور داڑھی ترشوائی ہے تاکہ پہچانے نہ جائیں اور اسی وجہ سے وہ نماز جنازہ میں شرکت کرنے میں کامیاب رہے۔
سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز اور دعوؤں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہوسکی اور نہ ہی ایرانی حکومت نے ان افواہوں پر کوئی باضابطہ ردعمل دیا ہے۔
یاد رہے کہ مجتبٰی خامنہ ای اب تک منظرعام پر نہیں آئے ہیں۔ ان کی آواز، ویڈیو یا تصاویر بھی سامنے نہیں آئی ہے جبکہ ان کے بیانات بھی سرکاری ٹی وی پر اینکرز کی زبانی پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔
واضح رہے کہ جس حملے میں ان کے والد 28 فروری کو شہید ہوئے اسی حملے میں موجودہ سپریم لیڈر بھی زخمی ہوگئے تھے اور نامعلوم مقام پر ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔