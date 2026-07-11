ومبلڈن ٹینس چیمپئن شپ کے لیڈیز سنگلز کا ٹائٹل جمہوریہ چیک کی لندا نوسکوا نے اپنے نام کر لیا۔
لندن میں کھیلے گئے فائنل میں لندا نوسکوا نے اپنی ہم وطن کیرولینا مچوا کو دلچسپ مقابلے کے بعد 6-2، 5-7 اور 6-3 سے شکست دے کر ومبلڈن کا اعزاز حاصل کیا۔
فائنل کے پہلے سیٹ میں نوسکوا نے شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے 6-2 سے کامیابی حاصل کی اور میچ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔
دوسرے سیٹ میں نوسکوا نے 5-2 کی برتری حاصل کر لی تھی اور انہیں پانچ مرتبہ میچ پوائنٹ بھی ملا، تاہم کیرولینا مچوا نے زبردست کم بیک کرتے ہوئے مسلسل پانچ گیمز جیتے اور سیٹ 7-5 سے اپنے نام کر لیا۔
تیسرے اور فیصلہ کن سیٹ میں لندا نوسکوا نے ایک بار پھر عمدہ کھیل کا مظاہرہ کیا اور 6-3 سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے ومبلڈن لیڈیز سنگلز کا ٹائٹل جیت لیا۔
اس فتح کے ساتھ لندا نوسکوا نے اپنے کیریئر کا ایک بڑا سنگ میل عبور کیا اور گرینڈ سلیم مقابلوں میں اہم کامیابی اپنے نام کر لی۔