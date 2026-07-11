امریکا: نو دریافت شدہ قدیم باقیات امریکی تاریخ بدل سکتی ہیں

یہ باقیات 13 ہزار سال قدیم ہیں

ویب ڈیسک July 12, 2026
facebook whatsup

امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ساحل سے کچھ فاصلے پر موجود چینل آئی لینڈز میں ملنے والے قدیم انسانی آثار نے براعظم امریکا میں پہلی انسانی آبادکاری سے متعلق روایتی نظریات پر نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق ان جزائر پر تقریباً 13 ہزار سال پرانی انسانی باقیات، قدیم بستیاں اور دیگر آثار دریافت ہوئے ہیں، جن سے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکا کے اولین باشندے خشکی کے راستے کے بجائے کشتیوں کے ذریعے یہاں پہنچے ہوں گے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ نظریہ درست ثابت ہوا تو اس سے اس روایتی تصور کو چیلنج ملے گا کہ امریکا کے پہلے باشندے سائبیریا سے زمینی پل (لینڈ برج) عبور کرکے مغربی کینیڈا کے برف سے پاک راستے کے ذریعے براعظم میں داخل ہوئے تھے۔

تحقیقی ماہرین کے مطابق چینل آئی لینڈز سے ملنے والے شواہد اس امکان کو تقویت دیتے ہیں کہ ابتدائی انسان ساحلی راستوں سے سمندری سفر کرتے ہوئے شمالی امریکا پہنچے۔ تاہم، اس نظریے کی حتمی تصدیق کے لیے مزید تحقیق اور آثارِ قدیمہ کے شواہد درکار ہوں گے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

گوگل کا اینڈرائیڈ صارفین کیلئے اہم فیچر پر کام جاری!

Express News

سام سانگ کا زیڈ فلِپ سیریز بند کرنے پر غور

Express News

خبردار! آپ کی فیس بک پوسٹ کسی سائبر کرائم مافیا کی منفی سرگرمی کا ذریعہ بن سکتی ہے

Express News

آسٹریلیا میں سمندری حیات کی ہلاکتوں کا معمہ حل

Express News

نیوکلیئر توانائی سے چلنے والے پے لوڈ کا حامل پہلا سیٹلائیٹ لانچ

Express News

ڈِیپ سیک کا اپنی اے آئی چِپ پر کام شروع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو