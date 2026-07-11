دو بار کا عالمی چیمپئن باکسر آغا کلیم چائے بیچنے پر مجبور، ویڈیو بھی شیئر کر دی

کوئٹہ کے آغا کلیم کراچی میں مقیم ہیں اور دو بار عالمی چیمپئن، متعدد بار ایشیائی اور بین الاقوامی چیمپئن رہ چکے ہیں

ویب ڈیسک July 12, 2026
facebook whatsup

پاکستان کے نامور کک باکسر اور دو بار کے عالمی چیمپئن آغا کلیم نے انکشاف کیا ہے کہ عالمی سطح پر نمایاں کامیابیاں حاصل کرنے کے باوجود وہ روزگار کے لیے چائے فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔

آغا کلیم نے بتایا کہ متعدد عالمی اعزازات اور بین الاقوامی مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کے باوجود انہیں سرکاری یا نجی سطح پر مستقل مالی تعاون اور اسپانسرشپ حاصل نہیں ہو سکی جس کے باعث انہیں اپنی گزر بسر کے لیے چائے کا کاروبار کرنا پڑ رہا ہے۔

کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے آغا کلیم کراچی میں مقیم ہیں۔ وہ دو بار عالمی چیمپئن، متعدد بار ایشیائی اور بین الاقوامی چیمپئن رہ چکے ہیں اور مختلف عالمی مقابلوں میں پاکستان کے لیے تمغے بھی جیت چکے ہیں۔

آغا کلیم کا کہنا ہے کہ کھیل کے میدان میں ملک کا نام روشن کرنے کے باوجود معاشی مشکلات ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہیں۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر مناسب سرپرستی اور مالی معاونت میسر آ جائے تو وہ مزید عالمی اعزازات پاکستان کے نام کر سکتے ہیں۔

عالمی چیمپئن باکسر آغا کلیم نے نجی چینل کو دیے گئے ایک پرانے انٹرویو کا کلپ دوبارہ اپنے ایکس اکاونٹ پر شیئر کر دیا۔

واضح رہے کہ اس سے قبل بھی آغا کلیم کی جدوجہد خبروں کی زینت بن چکی ہے۔ مالی مشکلات کے باوجود انہوں نے چائے کے اسٹال پر کام جاری رکھا اور اسی دوران بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت کرتے ہوئے پاکستان کے لیے کئی اہم کامیابیاں حاصل کیں۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

اسٹوکس کی متنازع ریٹائرمنٹ ویڈیو، آئی سی سی کا کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ

Express News

فیفا ورلڈ کپ: اسپین نے بیلجیئم کو 1-2 سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی

Express News

جنوبی افریقا کی انڈر 19 ویمنز ٹیم کراچی پہنچ گئی

Express News

میچ کے اگلے روز شراب پینے پر سخت پابندی ہوگی، انگلینڈ کرکٹ بورڈ کا حکم

Express News

دی ہنڈریڈ: محمد عامر ٹرینٹ راکٹس کا حصہ بن گئے

Express News

ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کرنا فیفا صدر کو مہنگا پڑ گیا، بڑی مشکل میں پھنس گئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو