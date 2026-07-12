امریکی افواج نے حملوں کا نیا سلسلہ شروع کر دیا، ایران کے مختلف علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں

سینٹکام کے مطابق تازہ کارروائیاں امریکی صدر کی ہدایت پر کی جا رہی ہیں

ویب ڈیسک July 12, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹکام) نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے خلاف حملوں کا نیا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق یہ کارروائی ایک تجارتی بحری جہاز پر مبینہ ایرانی حملے کے بعد کی گئی ہے۔

سینٹکام کا کہنا ہے کہ پاسداران انقلاب کی جانب سے قبرص کے پرچم بردار کنٹینر جہاز کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں جہاز کو نقصان پہنچا، آگ بھڑک اٹھی جبکہ عملے کا ایک رکن لاپتہ ہوگیا۔

امریکی کمانڈ کے مطابق جہاز کے انجن روم کو شدید نقصان پہنچنے کے باعث وہ سفر جاری رکھنے کے قابل نہیں رہا۔

امریکی فوجی کمانڈ نے الزام عائد کیا ہے کہ ایران کو ماضی میں بھی تجارتی جہازوں پر حملوں کے بعد اپنا رویہ تبدیل کرنے اور طے شدہ مفاہمتی یادداشت پر عمل کرنے کے مواقع دیے گئے تاہم تہران ایسا کرنے میں ناکام رہا۔

سوشل میڈیا پر جاری ہونے والے سینٹکام کے پیغام کے مطابق تازہ کارروائیاں امریکی صدر کی ہدایت پر کی جا رہی ہیں۔

دوسری جانب امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج نے آبنائے ہرمز کے علاقے میں ایرانی اہداف کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔

تاہم حملوں کی نوعیت، مقامات اور ممکنہ نقصان سے متعلق مزید تفصیلات سامنے نہیں آسکیں۔

ادھر ایران کے مختلف علاقوں سے دھماکوں کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق جنوبی شہر چابہار کے قریب دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں جبکہ خبر رساں ادارے مہر نے خلیج فارس کے جزیرہ قشم، بوشہر اور عسلویہ میں بھی دھماکوں کی اطلاعات دی ہیں۔

ابھی تک ایرانی حکام کی جانب سے ان واقعات کی مکمل تفصیلات یا نقصانات کے حوالے سے کوئی حتمی بیان جاری نہیں کیا گیا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ٹرمپ کا ایران سے مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ

Express News

ایرانی وزیر خارجہ کا آبنائے ہرمز سے متعلقہ امور پر بات چیت کیلئے دورہِ عمان کا فیصلہ

Express News

امریکی محکمہ خارجہ کی ہدایت پر ظہران ممدانی کی عہدیدار کی ایرانی نمائندے سے میٹنگ منسوخ

Express News

امریکی محکمہ خارجہ کی افغان طالبان رجیم پر کڑی تنقید،یرغمالیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ

Express News

افغان طالبان رجیم کے وزیر کا بھارت میں مضحکہ خیز بیان 

Express News

ایران کیخلاف کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی کیلئے تیار ہیں، اسرائیلی وزیر دفاع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو