کراچی؛ ڈاکوؤں کی واردات کی کوشش ناکام، شہری کی فائرنگ سے ڈاکو ہلاک

ملزمان کی کار پر بھی گولیاں لگی ہیں اور شبہ ہے کہ گاڑی میں سوار ملزمان میں سے بھی کوئی زخمی ہوا ہو، پولیس

ویب ڈیسک July 12, 2026
facebook whatsup
کراچی:

گلزار ہجری اسکیم 33 ختم نبوت چوک کے قریب ڈاکوؤں کی واردات کی کوشش کے دوران شہری کی فائرنگ سے ایک ڈاکو ہلاک ہوگیا۔

چھیپا ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والے ڈاکو کی شناخت تاحال نہ ہو سکی جبکہ لاش عباسی شہید اسپتال منتقل کر دی گئی۔

واقعے کی اطلاع ملتے ہی مبینہ ٹاؤن پولیس جائے وقوعہ پر پہنچ گئی، فائرنگ کے تبادلے کے دوران کار سوار تین ملزمان فرار ہوگئے۔

پولیس ذرائع کے مطابق شہری نے بکرے پال رکھے ہیں، ملزمان واردات کے لیے آئے جہاں فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم مارا گیا، ملزمان کی کار پر بھی گولیاں لگی ہیں اور شبہ ہے کہ گاڑی میں سوار ملزمان میں سے بھی کوئی زخمی ہوا ہو۔

پولیس کے مطابق جائے وقوعہ سے سی سی ٹی وی فوٹیج سمیت دیگر شواہد اکٹھا کیے جا رہے ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

علما سمیت تمام متعلقہ اکائیاں آبادی کےمعاملے پر ہنگامی بینادوں پر ذمہ داری کا احساس کریں، وزیر اعظم

Express News

آپریشن شعبان: بلوچستان میں فورسز کی تازہ کارروائیوں میں 9 خارجی دہشت گرد ہلاک

Express News

پنجاب سے لاکھوں روپے مالیت کی گندم سندھ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام

Express News

نائب وزیراعظم کی زیرِ صدارت پورٹ کنیکٹیویٹی بہتر بنانے سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس

Express News

لاہور: شوہر کا بیوی پر سرعام بہیمانہ تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، ملزم گرفتار

Express News

انسداد اسمگلنگ کارروائیوں میں 3 کروڑ 82 لاکھ روپے مالیت کی منشیات برآمد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو