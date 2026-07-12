فورسز کا "آپریشن شعبان" جاری، مزید 3 خوارج ہلاک، مجموعی تعداد 105 تک جا پہنچی

آخری دہشتگرد کے خاتمے تک بلوچستان میں  آپریشن شعبان جاری رہے گا، سیکیورٹی ذرائع

ویب ڈیسک July 12, 2026
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پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ "آپریشن شعبان" جاری ہے جس میں سیکیورٹی  فورسز کی فتنہ الخوارج کے کیخلاف علاقے میں ہوائی اور زمینی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔

سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ تازہ کارروائیوں کے دوران مزید 3 خارجیوں  کو جہنم واصل کیا گیا، آپریشن شعبان میں  جہنم واصل  ہونے  والوں کی  مجموعی تعداد  67 ہو گئی ہے۔

سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شعبان اور دیگر انٹیلی جنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 105 خارجی دہشتگرد جہنم واصل ہو چکے ہیں، آخری دہشتگرد کے خاتمے تک بلوچستان میں  آپریشن شعبان جاری رہے گا۔

 
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