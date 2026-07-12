نائب وزیرِاعظم اسحاق ڈار کی ایرانی وزیرِخارجہ سے ٹیلیفونک گفتگو

ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا گیا۔

ویب ڈیسک July 12, 2026
facebook whatsup

نائب وزیرِاعظم و وزیرِخارجہ اسحاق ڈار نے ایرانی وزیرِخارجہ سید عباس عراقچی سے ٹیلیفونک گفتگو کی۔
 

ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا گیا۔

اسحاق ڈار نے تمام فریقوں پر کشیدگی میں کمی اور تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا، انہوں نے جون 2026 کی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کی اہمیت پر بھی زور دیا۔

اسحاق ڈار نے کہا کہ مذاکرات اور سفارتکاری ہی دیرپا امن کا واحد مؤثر راستہ ہیں، پاکستان نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے تعمیری کردار جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا، پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ نے باہمی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

لاہور: اچھرہ میں چوری کے الزام میں 11 سالہ بچی پر بہیمانہ تشدد، ویڈیو وائرل

Express News

کراچی: موبائل فون شاپ میں ڈکیتی کا مقدمہ دکان کے مالک کی مدعیت میں درج

Express News

نائب وزیرِاعظم اسحاق ڈار کی ایرانی وزیرِخارجہ سے ٹیلیفونک گفتگو

Express News

کراچی میں موسم جزوی ابرآلود، تیز ہوائیں چلنے اور بوندا باندی کا امکان

Express News

لاہور: ستھرا پنجاب کے ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر، ڈیڑھ سالہ بچی جاں بحق

Express News

فورسز کا "آپریشن شعبان" جاری، مزید 3 خوارج ہلاک، مجموعی تعداد 105 تک جا پہنچی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو