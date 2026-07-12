امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم 71 برس کی عمر میں اچانک انتقال کرگئے

لنڈسے گراہم 2003 سے امریکی ریاست جنوبی کیرولائنا کی نمائندگی کرتے ہوئے سینیٹ کے رکن تھے

ویب ڈیسک July 12, 2026
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امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم 71 برس کی عمر میں مختصر اور اچانک علالت کے بعد انتقال کر گئے ہیں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ان کے دفتر نے اتوار کو جاری بیان میں ان کی وفات کی تصدیق کی، تاہم بیماری کی نوعیت یا وجۂ وفات کی مزید تفصیلات فوری طور پر جاری نہیں کی گئیں۔

لنڈسے گراہم 2003 سے امریکی ریاست جنوبی کیرولائنا کی نمائندگی کرتے ہوئے سینیٹ کے رکن تھے۔ وہ امریکی خارجہ اور دفاعی پالیسی پر اپنے سخت مؤقف، خصوصاً ایران، روس اور یوکرین سے متعلق معاملات پر، نمایاں آواز سمجھے جاتے تھے۔

گراہم کو سابق اور موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی سیاسی اتحادیوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اگرچہ انہوں نے 2016 کے صدارتی انتخاب کے آغاز میں ٹرمپ پر تنقید کی تھی، لیکن بعد میں وہ ریپبلکن پارٹی میں ٹرمپ کے مضبوط حامی بن گئے۔

ان کے اہلِ خانہ نے عوام سے دعاؤں کی اپیل کی ہے اور اس مشکل وقت میں اپنی نجی زندگی کے احترام کی درخواست کی ہے۔ ان کی وفات کے بعد امریکی سیاست، خصوصاً ریپبلکن پارٹی اور سینیٹ میں ان کے کردار کے حوالے سے مختلف سیاسی رہنماؤں کی جانب سے تعزیتی بیانات سامنے آ رہے ہیں۔
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