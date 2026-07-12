کراچی؛ گھر کے باہر کھڑے شہری کو لوٹنے کی ویڈیو سامنے آگئی

سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی

ویب ڈیسک July 12, 2026
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کراچی:

نیو ٹاون تھانے کی حدود میں پرانی سبزی منڈی چاندنی چوک کے قریب شہری سے لوٹ مار کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی۔

سی سی ٹی وی فوٹیج میں موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد کو دیکھا جا سکتا ہے جو اپنے گھر کے سامنے رکتے ہیں، موٹر سائیکل سوار ملزمان گھر کے باہر کھڑے شخص سے موبائل فون اور 8 ہزار روپے نقدی چھین کر لے گئے۔

ویڈیو میں دیکھا گیا کہ اچانک موٹر سائیکل سوار ملزمان آتے ہیں اور جھپٹا مار کر قیمتی اشیاء چھین لیتے ہیں، اس دوران ایک شہری گھبرا کر بھاگ جاتا ہے۔

موٹر سائیکل سے ایک مسلح ملزم نیچے اترتا ہے اور اسلحے کے زور پر شہری کی جامہ تلاشی لیتا ہے۔

پولیس کے مطابق واقعہ گزشتہ شب 12 بجے کے قریب پیش آیا، واقعے کا تاحال مقدمہ درج نہیں کروایا گیا جبکہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی۔
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