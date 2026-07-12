انٹرنیشنل فزکس اولمپیاڈ: پاکستان نے تین تمغے جیت لیے

4 سے 12 جولائی تک منعقد ہونے والے اس عالمی مقابلے میں 90 سے زائد ممالک کے 400 سے زیادہ طلبا نے شرکت کی

ویب ڈیسک July 12, 2026
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پاکستانی طلبا نے 56 ویں انٹرنیشنل فزکس اولمپیاڈ میں تین کانسی کے تمغے جیت لیے۔

جنوبی امریکا کے ملک کولمبیا کےشہر بوکارامانگا میں 4 سے 12 جولائی تک منعقد ہونے والے اس عالمی مقابلے میں 90 سے زائد ممالک کے 400 سے زیادہ طلبا نے شرکت کی۔

تمغے جیتنے والی پاکستانی ٹیم میں ڈی جی خان کے ذوالفقار علی، راولپنڈی کے حمدان علوی اور اسلام آباد کے دانیال شہزاد حامد شامل ہیں۔

مقابلے میں لاہور کے حزہ محمود اور راولپنڈی کے عبداللہ اعجاز نے خصوصی اعزازی اسناد حاصل کیں۔

طلبا کا انتخاب ایچ ای سی اور پیاس کے تحت 22 ویں نیشنل سائنس ٹیلنٹ کنٹیسٹ کے ذریعے کیا گیا تھا۔ طویل انتخابی عمل کے بعد منتخب طلبا کو پیاس کیمپس میں سخت تربیتی مرحلوں سے گزارا گیا۔

مقابلے کے دوران پاکستانی طلبا نے ملکی اور بین الاقوامی ماہرین سے اعلیٰ سطح کی نظریاتی اور تجرباتی تربیت حاصل کی۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عالمی مقابلے میں پاکستانی ٹیم کی قیادت پیاس کے پروفیسر ڈاکٹر محمد عرفان اور ڈاکٹر محمد وسیم نے کی۔

اب تک 365 سے زائد پاکستانی طلبہ انٹرنیشنل سائنس اولمپیاڈز میں ملک کی نمائندگی کر چکے ہیں اور مجموعی طور پر 144 تمغے جیتے ہیں
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