سابق عالمی چیمپئن عامر خان کی پاکستان آمد، کراچی سمیت بڑے شہروں میں باکسنگ اکیڈمیز قائم کرنے کا عزم

عامر خان فیفا عالمی فٹبال کپ کا میچ براہ راست بڑی اسکرین پر دیکھنے کے لیے لیاری فٹبال اسٹیڈیم بھی جائیں گے

زبیر نذیر خان July 12, 2026
facebook whatsup

سابق عالمی باکسنگ چیمپین عامر خان اسلام آباد کی طرح کراچی اور دیگر شہروں میں بھی باکسنگ اکیڈمیز قائم کریں گے،برطانوی نثراد پاکستانی عامرخان  منگل کو کراچی پہنچ رہے ہیں۔

عامر خان  ان دنوں جاری فیفا عالمی فٹبال کپ 2026 کا میچ براہ راست بڑی اسکرین پر دیکھنے کے لیے لیاری فٹبال اسٹیڈیم بھی جائیں گے، سابق انٹرنیشنل باکسر عامر خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے نوجوان باکسرز کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرنے کے لیے اسلام آباد  میں عامر خان باکسنگ اکیڈمی کی طرح ہمیں اب دوسرے شہر میں مزید کھولنے کی ضرورت ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ پاکستان بھر کے تمام بڑے شہروں میں باکسنگ اکیڈمیز کا جال بچھاؤں تاکہ نوجوان باکسرز اپنی اہلیت اور صلاحیتوں میں مزید اضافہ کر سکیں اور مستقبل میں ملک اور قوم کا نام روشن کریں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

سوئٹزرلینڈ کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست، ارجنٹینا سیمی فائنل میں پہنچ گیا

Express News

فیفا ورلڈ کپ، ناروے کا خواب چکناچور، انگلینڈ سیمی فائنل میں پہنچ گیا

Express News

دو بار کا عالمی چیمپئن باکسر آغا کلیم چائے بیچنے پر مجبور، ویڈیو بھی شیئر کر دی

Express News

جمہوریہ چیک کی لندا نوسکوا ومبلڈن لیڈیز سنگلز کی چیمپئن بن گئیں

Express News

ومبلڈن ٹینس چیمپئن شپ: پیٹن اور ہیلیووارا نے فائنل جیت کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا

Express News

پانچواں ٹی ٹوئنٹی: انگلینڈ نے بھارت کو شکست دے کر سیریز 0-4 سے جیت لی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو