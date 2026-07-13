125 ٹی شرٹس پہن کر میراتھن میں دوڑنے کا ریکارڈ

گینیز ورلڈ ریکارڈز کی جانب سے اس ریکارڈ کی تصدیق کر دی گئی ہے

ویب ڈیسک July 13, 2026
facebook whatsup

امریکا کے معروف ریکارڈ ہولڈر ڈیوڈ رش نے ایک منفرد کارنامہ انجام دیتے ہوئے 125 ٹی شرٹس پہن کر میراتھن چھ گھنٹے سے کم وقت میں مکمل کر لی۔

ریاست آئیڈاہو سے تعلق رکھنے والے ڈیوڈ رش (جو بیک وقت سب سے زیادہ گنیز ورلڈ ریکارڈز رکھنے کے حوالے سے مشہور ہیں) نے یہ چیلنج اس وقت قبول کیا جب انہوں نے 2025 کے فیمس آئیڈاہو پوٹیٹو ہاف میراتھن میں 137 ٹی شرٹس پہن کر ہاف میراتھن کا ریکارڈ قائم کیا تھا۔

ڈیوڈ رش نے بتایا کہ ہاف میراتھن میں کامیابی کے بعد انہیں لگا کہ اگر 13 میل کا فاصلہ اس حالت میں طے کیا جا سکتا ہے تو مکمل میراتھن بھی آسانی سے دوڑی جا سکتی ہے۔ تاہم، بعد میں انہیں اندازہ ہوا کہ یہ توقع حقیقت سے کہیں زیادہ مشکل تھی۔

ریکارڈ کی تیاری کے لیے انہوں نے کئی ماہ تک اضافی وزن اور متعدد تہوں والے کپڑے پہن کر خصوصی تربیت حاصل کی۔

 

ڈیوڈ رش نے 16 مئی 2026 کو منعقد ہونے والی وائے ایم سی اے فیمس آئیڈاہو پوٹیٹو میں 125 ٹی شرٹس پہن کر میراتھن مکمل کی اور چھ گھنٹے سے کم وقت میں یہ منفرد عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔

گنیز ورلڈ ریکارڈز نے کی جانب سے باضابطہ طور پر اس بات کی تصدیق کر دی گئی کہ ڈیوڈ رش نے 100 ٹی شرٹس پہننے کا سابقہ عالمی ریکارڈ توڑ دیا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

فیفا ورلڈ کپ: ایونٹ میں ریڈ کارڈز دِکھانے سے متعلق دلچسپ انکشاف!

Express News

125 ٹی شرٹس پہن کر میراتھن میں دوڑنے کا ریکارڈ

Express News

یوپین اسپیس ایجنسی نے جولائی کی پکچر آف دی منتھ جاری

Express News

ٹیلر سوئفٹ کی شادی سے جمع کیا گیا کچرا ہاتھوں ہاتھ فروخت

Express News

گلہری نے میٹا کے آفس میں افراتفری مچا دی

Express News

دنیا میں پہلی بار روبوٹس کی شادی، ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو