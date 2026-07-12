حج کیلئے آن لائن رجسٹریشن کی تعداد 3 لاکھ 8 ہزار سے تجاوز کرگئی

حکام نے بتایا کہ حج پورٹل یا موبائل ایپ ‘پاک حج’ کے ذریعے رجسٹریشن کا عمل نہایت آسانی سے ممکن ہے

ویب ڈیسک July 12, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

وفاقی وزارت مذہبی امور نے بتایا ہے کہ حج کے لیے آن لائن رجسٹریشن کا عمل جاری ہے اور اب تک 3 لاکھ 8 ہزار سے زائد افراد نے رجسٹریشن کرالی ہے۔

وزارت مذہبی امور کی جانب سے حج رجسٹریشن اپڈیٹ میں بتایا گیا کہ حج 2027 تا 2030 کے لیے آن لائن رجسٹریشن کا عمل کامیابی سے جاری ہے اور گھر بیٹھے رجسٹر ہونے والے عازمین حج کی تعداد 3 لاکھ 8 ہزار سے تجاوز کر گئی ہے۔

بیان میں بتایا گیا کہ حج پورٹل یا موبائل ایپ ‘پاک حج’ کے ذریعے رجسٹریشن کا عمل نہایت آسانی سے ممکن ہے۔

وزارت مذہبی امور نے اگلے مرحلے میں حج واجبات بھی آن لائن وصول کرنے کا عندیہ دیا اور بتایا کہ نیشنل آئی ٹی بورڈ کا تیار کردہ حج منیجمنٹ سسٹم عازمین حج اور وزارت کے درمیان رابطے کا آسان ذریعہ بن گیا ہے۔

اس حوالے سے بتایا گیا کہ دو لاکھ 22 ہزار افراد نے سرکاری اور 86 ہزار نے پرائیویٹ حج اسکیم کا انتخاب کیا، رجسٹرڈ عازمین میں ایک لاکھ 81 ہزار مرد اور ایک لاکھ 27 ہزار خواتین شامل ہیں۔

حکام کے مطابق رجسٹرڈ عازمین حج میں 3 ہزار 500 پی ایچ ڈی، 53 ہزار ماسٹرز اور 71 ہزار پیچلرز تعلیم کے حامل ہیں، 33 تا 44 سال کے عازمین حج ایک لاکھ 19 ہزار کی تعداد کے ساتھ نمایاں ہیں، 61 سال سے زائد عمرا کے حامل عازمین حج  کی تعداد 40 ہزار ہے۔

مزید بتایا گیا کہ حج 2027 تا 2030 کے لیے گھر بیٹھے آن لائن رجسٹریشن کا عمل جاری رہے گا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ہاکس بے ٹرٹل بیچ کے قریب سمندر میں ڈوب کر خاتون جاں بحق

Express News

مزارِ قائد کے اطراف کچرا اور تعمیراتی ملبہ پھینکنے کی روک تھام کا فیصلہ

Express News

کالعدم انتشاری ایکشن کمیٹی کے سرغنوں کی نئی نسل کو گمراہ کرنے کی مذموم سازش جاری

Express News

بلوچستان میں فورسز کا مشترکہ آپریشن شعبان جاری؛ ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 76 ہو گئی

Express News

نئی نجی ایئرلائن ساؤتھ ایئر 16 جولائی سے فلائٹ آپریشن شروع کرے گی

Express News

غیر ملکی خواتین کے اغوا اور زیادتی کا کیس؛’باس‘ کی بازیابی کیس میں پولیس رپورٹ طلب

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو