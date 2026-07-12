انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے برینڈن مک کلم کو ٹیسٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کے عہدے سے ہٹا دیا ہے، تاہم وہ بدستور انگلینڈ کی وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ کی ذمہ داریاں نبھاتے رہیں گے۔
برینڈن مک کلم کو مئی 2022 میں انگلینڈ کی ٹیسٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا تھا۔ ان کی کوچنگ میں انگلینڈ نے 49 ٹیسٹ میچز کھیلے، جن میں 27 میں کامیابی حاصل کی، 20 میں شکست کا سامنا کرنا پڑا جبکہ 2 میچ ڈرا رہے۔
مک کلم کے دور میں انگلینڈ نے جارحانہ اندازِ کھیل پر مبنی "بیزبال" حکمت عملی متعارف کرائی، جس نے ابتدائی عرصے میں ٹیم کو نمایاں کامیابیاں دلائیں، تاہم حالیہ عرصے میں ٹیم کی کارکردگی میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔
انگلینڈ نے اپنے آخری 9 ٹیسٹ میچز میں سے 7 میں شکست کھائی، جن میں آسٹریلیا کے خلاف 2025-26 کی ایشز سیریز میں 4-1 کی ناکامی اور گزشتہ ماہ نیوزی لینڈ کے ہاتھوں ہوم گراؤنڈ پر 2-1 سے سیریز میں شکست بھی شامل ہے۔
انگلینڈ کرکٹ بورڈ پاکستان کے خلاف آئندہ ٹیسٹ سیریز سے قبل نئے ٹیسٹ ہیڈ کوچ اور نئے ٹیسٹ کپتان کا اعلان کرے گا۔ حال ہی میں بین اسٹوکس نے نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے بعد بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد ٹیسٹ ٹیم کی قیادت بھی خالی ہو گئی ہے۔