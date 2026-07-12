ایرانی حملے بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی ہیں، او آئی سی

او آئی سی سیکریٹریٹ ایرانی حملوں کی مذمت اور ان ممالک کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کی مکمل حمایت کرتا ہے، بیان

ویب ڈیسک July 12, 2026
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اسلامی تعاون تنظیم (او آئی سی) نے ایران کی جانب سے بحرین، کویت اور متحدہ عرب امارات سمیت دیگر عرب ممالک پر کیے گئے حملوں کو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اظہار مذمت کیا ہے۔

او آئی سی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ او آئی سی کا جنرل سیکریٹریٹ بحرین، کویت، متحدہ عرب امارات، قطر، سلطنت عمان اور اردن کے خلاف ایران کے حملوں کی مذمت اور رد کرتا ہے۔

بیان میں کہا گیا کہ یہ حملے ان ممالک کی خودمختاری کی واضح اور کھلم کھلا خلاف ورزی اور باہمی احترام کے تحت ایک اچھے ہمسائیوں کے اصولوں کی بھی خلاف ورزی ہے۔

او آئی سی جنرل سیکریٹریٹ کی جانب سے زور دیا گیا ہے کہ ایران کے تجارتی بحری جہازوں پر جاری حملے جارحیت اور بین الاقوامی تجارت میں رکاوٹ ڈالنے کے اقدامات ہیں، جو بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے منشور اور او آئی سی کے منشور کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہیں، جس کے باعث خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے جاری بین الاقوامی کوششوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔

بیان میں کہا گیا کہ او آئی سی سیکریٹریٹ بحرین، کویت، متحدہ عرب امارات، قطر، سلطنت عمان اور اردن کے ساتھ مکمل اظہار یک جہتی اور تعاون کا اعادہ کرتا ہے اور ان کی جانب سے اپنی خود مختاری، سلامتی اور سرحدی سالمیت کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کرتے ہیں۔

 
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