امریکی فوج کے ایران پر دوبارہ حملے شروع، بندر عباس میں متعدد دھماکے سنے گئے

آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ایک تجارتی جہاز پر فائرنگ کی گئی، امریکی میڈیا

ویب ڈیسک July 13, 2026
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امریکی افواج نے ایران کے خلاف ایک بار پھر فوجی کارروائی شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے جبکہ ایرانی شہر بندر عباس میں متعدد دھماکوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔

امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹکام) کے مطابق امریکی فوج نے ایران کے خلاف نئے حملے کیے ہیں جن کا مقصد آبنائے ہرمز میں تجارتی اور شہری بحری جہازوں کو مبینہ خطرات سے محفوظ بنانے کے لیے ایرانی صلاحیتوں کو محدود کرنا ہے۔

سینٹکام نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ کارروائیاں امریکی کمانڈر ان چیف کی ہدایت پر کی جا رہی ہیں تاکہ ایرانی افواج کو ان اقدامات کا جواب دہ بنایا جا سکے جنہیں امریکا خطے کے لیے خطرہ قرار دیتا ہے۔

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دوسری جانب ایرانی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ بندر عباس میں کئی زور دار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں تاہم فوری طور پر ان دھماکوں کی نوعیت یا نقصان سے متعلق تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔

امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ایک تجارتی جہاز پر فائرنگ کی گئی جس کے بعد امریکی لڑاکا طیاروں نے کارروائی کرتے ہوئے مبینہ طور پر ایک ایرانی کروز میزائل اور ڈرون کو نشانہ بنایا۔
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