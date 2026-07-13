اٹلی کے یانک سنر نے زویریو کو شکست دے کر دوسری بار ومبلڈن ٹینس ٹرافی اپنے نام کر لی

سنر نے آخری تین سیٹس میں شاندار واپسی کرتے ہوئے میچ کا پانسہ پلٹ دیا

ویب ڈیسک July 13, 2026
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لندن:

اٹلی کے ٹینس اسٹار یانک سنر نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ومبلڈن مینز سنگلز کا ٹائٹل مسلسل دوسری مرتبہ جیت لیا۔

فائنل میں عالمی نمبر ایک اور ٹاپ سیڈ یانک سنر کا مقابلہ جرمنی کے الیگزینڈر زویریو سے ہوا جہاں دونوں کھلاڑیوں کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے کو ملا۔

سنسنی خیز میچ میں اطالوی کھلاڑی نے زویریو کو 6-7، 7-6، 6-3 اور 6-4 سے شکست دے کر ٹرافی کا کامیاب دفاع کیا۔

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تقریباً پونے چار گھنٹے تک جاری رہنے والے مقابلے میں زویریو نے ابتدا میں برتری حاصل کرتے ہوئے پہلا سیٹ ٹائی بریکر پر اپنے نام کیا تاہم سنر نے ہمت نہ ہاری اور اگلے تین سیٹس میں شاندار واپسی کرتے ہوئے میچ کا پانسہ پلٹ دیا۔

دوسرے سیٹ میں سنر کو برتری حاصل کرنے کیلئے سخت جدوجہد کرنا پڑی اور فیصلہ ٹائی بریکر پر ہوا جبکہ تیسرے اور چوتھے سیٹ میں اطالوی کھلاڑی نے اپنی مضبوط گرفت برقرار رکھتے ہوئے کامیابی سمیٹ لی۔

یہ یانک سنر کے کیریئر کا دوسرا ومبلڈن اعزاز ہے۔ انہوں نے گزشتہ سال پہلی بار یہ تاریخی ٹرافی جیتی تھی اور اب مسلسل دوسری کامیابی کے ساتھ آل انگلینڈ کلب میں اپنی حکمرانی قائم کر لی ہے۔
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