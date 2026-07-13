دوحہ: قطر کے سابق امیر اور جدید قطر کے معمار سمجھے جانے والے شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کو دارالحکومت دوحہ میں سادہ اسلامی رسم کے مطابق سپردِ خاک کر دیا گیا۔ وہ 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔
قطری حکام کے مطابق شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کی نمازِ جنازہ مغرب کی نماز کے بعد دوحہ کی معروف امام محمد بن عبد الوہاب مسجد میں ادا کی گئی، جس میں شاہی خاندان کے افراد، اعلیٰ حکومتی شخصیات اور بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔
نمازِ جنازہ کے بعد ان کے جسدِ خاکی کو ان کے صاحبزادے اور موجودہ امیرِ قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سمیت قریبی اہلِ خانہ نے کندھا دیا، جس کے بعد انہیں دوحہ کے شمال میں واقع لوسیل قبرستان میں سپردِ خاک کر دیا گیا۔
عینی شاہدین کے مطابق تدفین کی تقریب انتہائی سادہ انداز میں منعقد ہوئی، جو اسلامی روایات کے مطابق تھی۔ شرکاء نے مرحوم کے لیے خصوصی دعائیں کیں اور ان کی قومی خدمات کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔
شیخ حمد بن خلیفہ الثانی نے 1995 سے 2013 تک قطر پر حکمرانی کی۔ ان کے دور میں قطر نے اقتصادی، سیاسی اور سفارتی میدان میں غیر معمولی ترقی کی۔ قدرتی گیس کے وسیع ذخائر کی ترقی پر خصوصی توجہ دینے کے باعث قطر دنیا کے بڑے مائع قدرتی گیس برآمد کنندگان میں شامل ہوا، جبکہ ملکی معیشت میں بھی نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا۔
ان کے دورِ حکومت میں 1996 میں الجزیرہ میڈیا نیٹ ورک کا قیام عمل میں آیا، جس نے عالمی میڈیا میں اہم مقام حاصل کیا۔ اسی عرصے میں قطر کا پہلا مستقل آئین نافذ کیا گیا، بلدیاتی انتخابات کرائے گئے اور خواتین کو ووٹ ڈالنے اور انتخاب لڑنے کا حق بھی دیا گیا۔
سال 2013 میں شیخ حمد نے رضاکارانہ طور پر اقتدار اپنے صاحبزادے شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے حوالے کر دیا، جسے خلیجی ممالک کی تاریخ میں ایک غیر معمولی سیاسی اقدام قرار دیا جاتا ہے۔
سیاسی مبصرین کے مطابق شیخ حمد بن خلیفہ الثانی نے قطر کو ایک جدید، خوشحال اور عالمی سطح پر بااثر ریاست بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔
ان کے دور میں قطر نے بین الاقوامی سفارت کاری، ثالثی، توانائی، کھیل اور میڈیا کے شعبوں میں نمایاں مقام حاصل کیا، جبکہ 2022 فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی بھی انہی کی پالیسیوں کا تسلسل سمجھی جاتی ہے۔
مرحوم کی وفات پر قطر سمیت مختلف ممالک کی شخصیات اور عالمی رہنماؤں نے اظہارِ تعزیت کرتے ہوئے ان کی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کیا۔