قومی ٹیسٹ ٹیم دورہ ویسٹ انڈیز کیلیے روانہ

پاکستان ٹیسٹ ٹیم ویسٹ انڈیز میں 18 سے 21 جولائی تک چار روزہ پریکٹس میچ کھیلے گی

ذوالفقار بیگ July 13, 2026
facebook whatsup

پاکستان ٹیسٹ ٹیم دورہ ویسٹ انڈیز کے لیے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے روانہ ہوگئی۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان ٹیم اسلام آباد سے براستہ دوحہ اور لندن ویسٹ انڈیز پہنچے گی۔

بابر اعظم کی قیادت میں قومی ٹیم ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو کے دارالحکومت پورٹ آف اسپین اور ٹوروبا میں میچز کھیلے گی۔

روانگی سے قبل پاکستان اسکواڈ نے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں تین دن بھرپور ٹریننگ کی اور دو روزہ سناریو بیسڈ میچ بھی کھیلا۔

پاکستان ٹیسٹ ٹیم ویسٹ انڈیز میں 18 سے 21 جولائی تک چار روزہ پریکٹس میچ کھیلے گی۔

پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے دو ٹیسٹ میچز 25 جولائی سے 10 اگست تک برائن لارا کرکٹ اکیڈمی ٹوروبا اور کوئینز پارک اوول پورٹ آف سپین میں شیڈول ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

شان مسعود بطور کھلاڑی ٹیم کی کامیابی میں اہم کردار ادا کریں گے، سرفراز احمد

Express News

انگلینڈ اور بھارت کے تین لیجنڈ کرکٹرز آئی سی سی ہال آف فیم میں شامل

Express News

جوز بٹلر نے ویرات کوہلی کو پیچھے چھوڑ دیا

Express News

قومی ٹیسٹ ٹیم دورہ ویسٹ انڈیز کیلیے روانہ

Express News

اٹلی کے یانک سنر نے زویریو کو شکست دے کر دوسری بار ومبلڈن ٹینس ٹرافی اپنے نام کر لی

Express News

پاکستان ایم ایم اے کنٹینڈر سیریز: مریم اورنگزیب کے بیٹے نے حریف کو ناک آؤٹ کر دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو