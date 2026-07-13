عمران ہاشمی سے ملائی جانے والی سحر ہاشمی کا رد عمل سامنے آگیا

ہر اداکار کردار کی ضرورت کے مطابق کام کرتا ہے اس لیے صرف انہیں تنقید کا نشانہ بنانا مناسب نہیں ہے، سحر ہاشمی

ویب ڈیسک July 13, 2026
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پاکستانی اداکارہ سحر ہاشمی نے ٹی وی ڈراموں میں گلے ملنے کے مناظر فلمانے پر ہونے والی تنقید پر پہلی بار کھل کر مؤقف پیش کیا ہے۔

ڈرامہ ’ظلم‘ سے اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والی سحر ہاشمی اس سے قبل فیشن اور لائف اسٹائل سے متعلق مواد تخلیق کرتی تھیں۔

بعد ازاں ’من مست ملنگ، ’زنجیریں‘ اور ’شیدائی‘ جیسے ڈراموں سے انہیں نمایاں شہرت ملی۔

تاہم ڈراموں میں گلے ملنے والے مناظر فلمانے پر انہیں ’پاکستانی عمران ہاشمی‘ کہا جانے لگا جس پر حالیہ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے صرف وہی مناظر کیے جو اسکرپٹ کا حصہ تھے اور ہدایت کار کے وژن کے مطابق فلمائے گئے۔

سحر ہاشمی کا کہنا تھا کہ ہر اداکار کردار کی ضرورت کے مطابق کام کرتا ہے اس لیے صرف انہیں تنقید کا نشانہ بنانا مناسب نہیں ہے۔

البتہ انہوں نے اعتراف کیا کہ اگر ناظرین ایسے مناظر پسند نہیں کرتے تو وہ آئندہ زیادہ احتیاط برتیں گی۔

 
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