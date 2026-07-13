ریفائنریوں کی اپ گریڈیشن کے لیے 6 ارب ڈالر سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہونے کا امکان

سمری کابینہ کمیٹی کو ارسال، ریفائنریوں کے لیے 7 سالہ مراعاتی پیکیج کی تجویز دے دی گئی

بزنس رپورٹر July 13, 2026
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اسلام آباد:

ریفائنریوں کی اپ گریڈیشن کے لیے 6 ارب ڈالر سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہونے کا امکان ہے، پیٹرولیم ڈویژن نے 129 صفحات پر مشتمل سمری منظوری کے لیے کابینہ کمیٹی برائے توانائی کو بھجوا دی۔

ذرائع کے مطابق ریفائنری پالیسی 2023ء میں 6 نئی شقیں شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے، حکومت نے ریفائنریوں کے لیے 7 سالہ مراعاتی پیکیج کی بھی تجویز دی ہے، استحکام اور برابری کی شقوں سے سرمایہ کاروں کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے گا۔

منظوری کے بعد مقامی ریفائنریوں اور اوگرا کے درمیان اپ گریڈ معاہدوں پر دستخط ہوں گے، اپ گریڈیشن کے بعد یورو فائیو معیار کا ایندھن تیار کیا جائے گا، پالیسی کا مقصد پیٹرول اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی پیداوار بڑھانا اور فرنس آئل کم کرنا ہے۔

سمری کے مطابق ریفائنریاں نوٹی فکیشن کے 90 روز کے اندر اوگرا کے ساتھ اپ گریڈ معاہدہ کرنے کی پابند ہوں گی، ریفائنریوں کو بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹس کھولنے کی اجازت ہوگی۔

دریں اثنا ایس آئی ایف سی نے اپ گریڈ معاہدوں میں تاخیر کرنے والی ریفائنریوں کو ریلیف دینے کی سفارش کی ہے۔
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