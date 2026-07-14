کراچی، گڈاپ سٹی میں رواں سال کی سب سے بڑی ڈکیتی کی تفتیش کے لیے خصوصی ٹیم بنا دی گئی

خصوصی ٹیم کی سربراہی ڈی آئی جی سی آئی اے مقدس حیدر کے سپرد کی گئی ہے

ویب ڈیسک July 14, 2026
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کراچی:

کراچی پولیس چیف آزاد خان نے گڈاپ سٹی میں ہندو تاجر کے گھر میں رواں سال کی سب سے بڑی ہاؤس رابری کی تفتیش کے لیے ڈی آئی جی سی آئی اے مقدس حیدر جو کہ بطور قائم مقام ڈی آئی جی ایسٹ زون کا بھی چارج رکھتے ہیں ان کی سربراہی میں خصوصی ٹیم تشکیل دیدی۔

خصوصی ٹیم کے دیگر ممبران میں ایس ایس پی اسپیشل انویسٹی گیشن یونٹ (ایس آئی یو)  سمیع اللہ سومرو ، ایس ایس پی ڈسٹرکٹ ملیر ڈاکٹر عبدالخالق پیرزادہ اور ایس پی انویسٹی گیشن ملیر بشیر احمد شامل ہیں۔

واضح رہے کہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب نصف درجن سے زائد ڈاکوؤں نے ہندو تاجر کے گھر میں گھس کر اہلخانہ کو یرغمال بنا کر کروڑوں روپے مالیت کے طلائی زیورات ، چاندی ، نقدی ، موبائل فونز اور انعامی بانڈز سمیت دیگر سامان لوٹ کر فرار ہوئے تھے۔

گڈاپ سٹی پولیس نے مدعی مقدمہ دھرموں مل ولد ریوا مل کی مدعیت میں مقدمہ نمبر 473 سال 2026 بجرم دفعات 395 اور 397 کے تحت درج کیا تھا۔
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