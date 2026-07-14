کراچی، گڈاپ سٹی میں رواں سال کی سب سے بڑی ڈکیتی کی تفتیش کے لیے خصوصی ٹیم بنا دی گئی

کراچی:
کراچی پولیس چیف آزاد خان نے گڈاپ سٹی میں ہندو تاجر کے گھر میں رواں سال کی سب سے بڑی ہاؤس رابری کی تفتیش کے لیے ڈی آئی جی سی آئی اے مقدس حیدر جو کہ بطور قائم مقام ڈی آئی جی ایسٹ زون کا بھی چارج رکھتے ہیں ان کی سربراہی میں خصوصی ٹیم تشکیل دیدی۔
خصوصی ٹیم کے دیگر ممبران میں ایس ایس پی اسپیشل انویسٹی گیشن یونٹ (ایس آئی یو) سمیع اللہ سومرو ، ایس ایس پی ڈسٹرکٹ ملیر ڈاکٹر عبدالخالق پیرزادہ اور ایس پی انویسٹی گیشن ملیر بشیر احمد شامل ہیں۔
واضح رہے کہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب نصف درجن سے زائد ڈاکوؤں نے ہندو تاجر کے گھر میں گھس کر اہلخانہ کو یرغمال بنا کر کروڑوں روپے مالیت کے طلائی زیورات ، چاندی ، نقدی ، موبائل فونز اور انعامی بانڈز سمیت دیگر سامان لوٹ کر فرار ہوئے تھے۔
گڈاپ سٹی پولیس نے مدعی مقدمہ دھرموں مل ولد ریوا مل کی مدعیت میں مقدمہ نمبر 473 سال 2026 بجرم دفعات 395 اور 397 کے تحت درج کیا تھا۔